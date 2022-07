José Manuel se lanzó a laguna de Sonora para rescatar a una mujer pero murió ahogado

"Lo último que me dijo fue: 'me voy a meter para salvarla´. Entonces se tiró al agua y empezó a nadar, pero a la mitad del camino dijo: '¡ya no puedo, ya me cansé! ¡Ayúdenme!'. Alzó los brazos, se hundió y ya no salió", relató una persona que se encontraba en el lugar.