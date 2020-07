Jorge vivía del turismo, ahora fabrica aparatos para ejercitarse

Hemos decidido que nos vamos a establecer en esto, y tratar de continuar, mejorar y que ya se quede una tiendita y proveer equipo permanentemente. No ha sido fácil, se acumula estrés, en el estilo de vida que crees que puedes sostener y que en realidad depende de algo (pagos), casa, luz, agua, hoy sé que depende de algo y no me había dado cuenta