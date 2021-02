¿Jorge Campos por la gubernatura de Guerrero? +Video

CHILPANCINGO.- Si Cuauhtémoc Blanco fue alcalde de Cuernavaca y ahora es gobernador de Morelos, Jorge Campos cree que podría ser mandatario de su natal Guerrero.

Durante una entrevista con Javier Alarcón, el exfutbolista originario del poblado de Plan de Los Amates, zona rural de Acapulco aceptó que podría lanzarse por la gubernatura en los comicios del próximo año.

“Si voy a ir es para ganar y si pierdo sería por error de la defensa, expresó Campos Navarrete.

“He tenido acercamientos, no lo he pensado bien si voy a hacer algo. De repente me motiva, de repente no. No soy la persona que pueda arreglar todo este mundo, pero Acapulco, de Guerrero, a lo mejor lo logro, con asesores. Pero, nunca hay que decir que no a nada, porque se te da vuelta todo”, dijo.

?? #EsTendencia El Ex portero El "Inmortal" Jorge Campos, no se cierra las puertas a la política y en un futuro podría seguir los pasos de su ex compañero Cuauhtémoc Blanco #ElInmortal #VIDEO ?? pic.twitter.com/4o8sPNMqVv — Noticia Informativa (@NoticiaInfoMx) September 21, 2020

Luego de darse a conocer las declaraciones de Jorge Campos, el delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Sandoval Ballesteros, difundió en su cuenta de Twitter una foto con el deportista.

Estuve con Jorge Campos, un orgullo para Guerrero. Coincidimos en trabajar para que los jóvenes deportistas guerrerenses tengan mayores oportunidades. pic.twitter.com/F0pAmtd8S3 — Pablo Amílcar Sandoval B (@SanAmilcar) September 21, 2020

“Estuve con Jorge Campos, un orgullo para Guerrero. Coincidimos en trabajar para que los jóvenes deportistas guerrerenses tengan mayores oportunidades”, señala el mensaje difundido por el funcionario federal y aspirante a la gubernatura de Guerrero.

Este hecho se registra en el contexto de la elección de junio de 2021 en la entidad donde se van a renovar la gubernatura, los 81 municipios y el Congreso local.

Sin embargo, a muchos no les agradó la declaración de Campos.

Extraordinario portero, Jorge Campos quiere seguir el pésimo ejemplo del Cuau, prestar su nombre para que partidos desprestigiados gobiernen. ¡Detente, Jorge, detente! pic.twitter.com/FkRMfo0S3r — Magú (@MaguMonero) September 22, 2020