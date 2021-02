Jonathan: falta de medicinas contra leucemia lo orilla a vender bolsas artesanales

“Este es un llamado para el gobernador, para que nos apoye a traer medicamentos al Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Son 350 niños que están en riesgo de morir por esa enfermedad (…) Hay quienes no creen, dicen que es mentira, pero es verdad que no tenemos medicamentos en el hospital. No es justo que nuestros niños mueran por no tener medicamento os y nosotros no tener la posibilidad de comprarlos”, sostuvo.