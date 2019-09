Jeyson, el migrante que llegó de Honduras y terminó en estado de coma

Jeyson Fernández, de 19 años de edad, quedó postrado en una cama, sin poder hablar ni moverse y con la piel adherida a los huesos, después de que llegó a México el pasado 12 de octubre de 2018.



Jeyson partió de Honduras con la caravana Migrante el año pasado, con destino a Estados Unidos.

Entró caminando por la frontera sur y permaneció varios meses en Tapachula.

El 19 de enero, la vida de Jeyson cambiaría por completo.

"La tía de él me está llamando desde México, que mi hijo había sufrido un fuerte accidente, que lo habían golpeado y que lo habían encontrado en un solar baldío" contó su madre, Silvia Leticia Paz a Univisión Noticias.

Su madre viajó hasta México y acudió al hospital donde estaba, ahí lo encontró muy golpeado y en estado de coma.

Jeyson no puede caminar, casi no se mueve y tienen una sonda para poder alimentarse. Pero su madre no pierde las esperanzas de ver a su hijo recuperado.

Ahora, comienza el calvario para regresar con su hijo a Honduras.

El Instituto Nacional de Migración que los hondureños son los grupos de migrantes más numerosos, junto con salvadoreños y guatemaltecos.

Guatemala es el país de dónde más migrantes fueron deportados por el Instituto Nacional de Migración. De 2011 a 2018, 382 mil 040 migrantes fueron presentados es decir, el 38.7% del total de los cinco continentes; le siguen los originarios de Honduras, con 333 mil 789, que representan el 33.8 por ciento del total. Y el Salvador con 154 mil 480, es decir, el 15.6 por ciento.

