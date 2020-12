Jess regresó a casa después de 8 años; ya no será la 96 en la gaveta J

CUERNAVACA.- Una Noche Buena agridulce tuvo la familia Mercado Benítez. Después de ocho años de desaparecida Jessica regresó a casa. La última vez que se despidió de sus padres tenía 15 años y el sueño de ser periodista, le apasionaba la fotografía.

Jess, como le decían de cariño sus familiares, desapareció el 12 de septiembre del 2012 en el municipio de Xochitepec, Morelos.

En octubre de este 2020 su hermana Yadira, la reconoció entre uno de los 119 cadáveres encontrados en las fosas de Tetelcingo, sitio donde la fiscalía de Morelos inhumó ilegalmente en 2014 los cadáveres de víctimas de delitos ocurridos entre 2010 y 2013.

De los 119 cuerpos inhumados, sólo 12 han sido reconocidos y entregados a sus familiares, uno es el de Jess.

Jessica fue vista por última vez cuando salió del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (Cetis) Número 43 con una de sus amigas, subieron a un auto.

Entonces tenía 15 años de edad, era una adolecente esbelta de cabellera larga y rizada. El marco perfecto para los ojos coquetos y la sonrisa que casi siempre adornaba su rostro.

Era una chica que gozaba de cierta popularidad. Siempre estaba rodeada de amigas y amigos, no era fácil que pasara desapercibida. Por eso hubo testigos del día en que desapareció.

“No puedo regresar, no me dejan ir”, fueron las últimas palabras que Yadira escuchó de Jess, después de horas de no saber nada de ella y lograr enlazar una llamada vía celular.

Sus padres y hermanos la buscaron e incluso fueron víctimas de amenazas.

Nunca perdieron la esperanza de volver a verla.

El 23 de diciembre su cuerpo, marcado con el número 96 en la gaveta “J”, fue entregado a su familia en el panteón “Jardines del Recuerdo”, situado en Cuautla.

Sus hermanos la recibieron en su casa con una lona color rosa, su color favorito “Bienvenida a Casa Jess” con detalles de flores amarillas y corazones color rojo.

“Todos hubiéramos esperado que regresara con su sonrisa, con su energía y alegría pero por un lado su regreso no da un poco de tranquilidad porque ya sabemos donde está y tendremos donde visitarla”, agrega Yadira.

Este 24 de diciembre su familia pudo darle cristiana sepultura.

Hoy sus restos descansan en el panteón ejidal, cercano a su comunidad, una zona que ella solía visitar en bicicleta junto a sus hermanos.

Cada diciembre desde que Jess desapareció “nosotros guardamos la esperanza de que regresaría, era como una ilusión que en estas fecha que son tan de familia regresaría”.

Agrega:

“Lo que son las cosas… justo llegó a casa en vísperas de navidad. Para nosotros en un momento agridulce porque ya sabemos donde está y le estamos dando una despedida como el lindo ser humano que siempre fue”, añadió.

Yadira aún no olvida las condiciones en las que permaneció Jess después de haber sido asesinada.

Su cuerpo fue abandonado en octubre del 2012 en un terreno baldío en el municipio de Jiutepec entre flores de colores morado y amarillo.

Y después depositado ilegalmente en las fosas de Tetelcingo, la prueba viviente de las atrocidades cometidas en el periodo del exgobernador Graco Ramírez, el mismo que en campaña prometió un trato digno a las víctimas de la violencia.

“A mi hermana y decenas de cuerpos encontrados en las fosas los tenían como desechos”.

Jess, quería ser comunicadora.

“Ella eligió estudiar Ciencias de la Comunicación porque tenía mucha facilidad para hablar y le gustaba mucho eso de los medios de comunicación pero lo que le apasionaba era la fotografía”.

Uno de sus hermanos le regaló una cámara fotográfica color rosa y desde entonces su vida se iba en capturar los momentos.

Los meses que llevaba estudiando Comunicación la mantenía feliz y motivada debido a que la fotografía fue una de las primeras asignaturas que llevo de la carrera.

En su perfil de Facebook se observa una fotografía publicada el 30 de agosto del 2012.

En la imagen se observa a Jess tomando captando la imagen con su cámara y de fondo su habitación del mismo color de rosa como la mayoría de las chicas a su edad ven la vida.

Escribió un post: “Algunos de los mejores momentos de la vida son los que no puedes contarle a nadie”.

El 11 de septiembre de 2011, un día antes de su desaparición, Jess publicó una foto de perfil y escribió:

“Donde quiera que hayas ido, donde quiera que vayas, nunca estarás demasiado lejos, donde quiera que estés tú, es donde voy a estar”.

Para su familia esta es una navidad especial porque finalmente regresó su pequeña Jess.