Jennifer: "quería destrozarme la cara para que me quedara con él"

TAHMEK.- El domingo 2 de enero, Marco F. golpeó y amenazó de muerte a Jennifer G. por negarse a regresar con él. La pareja estuvo junta durante seis meses, desde finales de febrero hasta septiembre de 2021. Cuatro meses previos al ataque, el joven le advirtió que si no continuaba la relación él se suicidaría, pero antes difundiría unos videos íntimos de ella.

TAMBIÉN LEE: Walter, su madre lo encontró gracias a que escribió a mano su ficha de búsqueda

La joven ya interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán; sin embargo, tiene miedo de ser asesinada. A su exnovio no lo arrestaron, solo giraron una orden de restricción para que no se le acerque.

Marco la golpeó a tan solo unas calles de su casa en el municipio de Tahmek. No lo detuvo ni la gente que atestiguó el momento.

Intenté correr para huir, ya cuando no podía más, porque me ahorcó y golpeó. Me dijo varias veces que solo quería destrozarme la cara para que me quedara con él nada más. Cuando no pude más, grité para pedir ayuda y él trató de esconderme, me intentó meter a la vuelta de la calle principal de dónde estábamos", relató en entrevista

"No sé cómo lo empujé y se iba a caer y yo salí corriendo. Estaba desubicada, llegué a mi casa. Me quiso alcanzar y si me logró jalar del cabello y me dijo ´si no te mato yo, te voy a mandar a matar´", recordó la joven.

Ese día, una unidad de la Policía Municipal fue al lugar y no arrestó a Marco porque se guardó en su casa.

En ese momento Jennifer solo pensaba en salvar su vida. Hace un año, la joven de 19 años sufrió un accidente en motocicleta que la dejó en coma tres días, con la mandíbula y columna fracturada, y tres meses sin poder comer ni caminar. Su madre y ella tenían miedo de que ahora le pase lo mismo.

(Marco) supo que me costó mucho salir de ese accidente, tengo un trauma de eso. Estaba totalmente deformada, tenía una prótesis en la boca y me la rompió. En el momento que mi mamá me vio se preocupó por cómo estaba, tenía miedo que regrese a lo mismo, quería que me lleven al médico y me chequen para ver si no se me volvió a fracturar la mandíbula", recordó

Es importante mencionar que Marco vive a una calle de la casa de Jennifer, en el mismo municipio. La joven decidió dejar su hogar un tiempo para sentirse más segura. En tanto, tiene acompañamiento psicológico que le ofreció la Secretaría de las Mujeres (Semujeres); aun así, no entiende por qué la justicia tarda tanto en llegar.

"Ya fui a declarar, pero no sé por qué no han hecho lo que pensé. Le pusieron una orden de restricción y ya está hasta ahí. Según porque es un proceso largo y ya no entiendo nada. Ya no quiero saber nada, no me hace bien. Yo solo pido justicia, que pague esa persona lo que me hizo porque no quiero que ninguna mujer viva o sufra lo que yo sufrí", puntualizó.

rst