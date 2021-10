Jefe de la Policía en Yucatán, en la mira por delitos sexuales y otros abusos

Él en su oficina tiene un mueble, bueno no se si siga teniendo, tenía un mueble, así como de tipo piel, negro, pequeño y ahí me quería empujar para someterme y todo eso, y pues la verdad como el esta algo bajito y yo algo grande, puse fuerza y lo empecé a empujar y le dije que no, y ya fue cuando me logro tocarme aquí en mis pechos. Le dije que iba a gritar, le pedí que me soltara y ya fue que me dijo que era una lesbiana que, porque no lo hacía caso, que a él nadie se le resistía", relató en entrevista