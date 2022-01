Jean, Sergo y Petron: haitianos enfrentan rechazo al buscar empleo en Juárez

CHIHUAHUA.- Joselyn Jean huyó de la República de Haití debido a la pobreza y la violencia. Llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en su intento por solicitar a Estados Unidos asilo político. Sin embargo, su estancia en esta zona fronteriza no ha sido fácil, pues reiteradamente le niegan cualquier solicitud de empleo.

TAMBIÉN LEE: Desierto de Ojinaga, Chihuahua, trampa criminal para migrantes

De profesión maestro, ha acudido a un supermercado y a una empresa dedicaba a fabricar muebles, entre otros negocios. Cuenta que en algunos lugares le piden documentos que no tiene y en otros le dicen que los puestos son solo para mexicanos.

Jean vive junto a integrantes de siete familias haitianas. Al coincidir en esta frontera, se organizaron para entre todos arrendar un viejo edificio en la zona centro –ubicado en la calle Constitución–, que dividieron con pedazos de triplay y tela para habitar mientras retoman su éxodo rumbo a Estados Unidos.

Las siete familias han tramitado la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que expide el Instituto Nacional de Migración (INM) y que les permite trabajar y vivir en México sin el riesgo de ser detenidos o repatriados.

"Yo encontré una empresa y faltan papeles, como RFC, IMSS, eso.... me dicen: ´cuando tiene papel, tiene que venir´. Y no sé a dónde (ir) para hacer esos papeles", narra Joselyn a La Verdad, con un español bien articulado.

La misma situación enfrenta Sergo Gelin, de 39 años, quien viaja acompañado de su esposa y una hija de dos años.

Imagínate yo, tengo a mi esposa y a mi hija junto conmigo y no trabajo, no hago anda. ¿Cómo yo voy a buscar dinero para mantener a mi familia, para comprar pañales y todos? No hay dinero para hacer nada, es el problema

"Yo salí a la calle, estaba buscando trabajo, allá en el supermercado Smart y el gerente me dijo que no, que ese trabajo es para mexicanos. En seguridad privada, me dicen que es para mexicanos. ¿Imagínate qué me hacen?".

Todos los hombres del grupo de migrantes haitianos que cohabitan en el viejo edificio coinciden en señalar que durante los últimos 30 a 40 días han salido a buscar trabajo y aunque cuentan con diferentes profesiones y oficios, además de tener la visa humanitaria, no han encontrado un espacio laboral.

Jocelyn cuenta que se desempeñaba como maestro en Haití, también trabajo como agente de comunicación en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte del sistema de Naciones Unidas y que está a cargo de velar por las personas en movilidad, también laboró seis años en Médicos sin Fronteras y manejando grúas.

Sergo dice que él estudiaba una licenciatura en Derecho. Jones Petron no fue a la universidad, pero está dispuesto a laborar en cualquier actividad.

Yo caminando en la calle, pregunto con alguna persona para trabajar y él me dijo que ese trabajo no es para migrantes, ese es el problema que nosotros tenemos", dice Petron, que habla español con dificultad

La experiencia de Joselyn, Sergo y Petron reflejan el escenario que enfrentan la mayoría de los migrantes en Ciudad Juárez en su búsqueda de empleo, donde, cuentan, que son rechazados, incluso en la industria maquiladora, sector que en diciembre pasado reportó un déficit de más de 17 mil trabajadores.

rst