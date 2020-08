Jazmín, de 7 años, víctima de su propia mamá; le perforó un pulmón

PUEBLA.- Jazmín, de siete años de edad, fue llevada al IMSS La Margarita por su propia madre después de presumiblemente golpearla hasta perforarle uno de sus pulmones y causarle una hemorragia interna.

La activista Frida Guerrera exigió en redes sociales que las autoridades investiguen y que se castigue a la madre de la niña porque no es la primera vez que la lastima: "tengo imágenes horribles de la pequeña que me llegaron de manera anónima. Además de que me hicieron saber que la nena ya había ingresado al mismo hospital en otra ocasión por quemaduras en los glúteos".

Esta mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que la Fiscalía General del Estado y el DIF fueron notificados sobre el caso de Jazmín, "quien al parecer fue lastimada por alguien mayor de edad, que dicen fue su mamá y por tercera ocasión. Ya dieron parte a la fiscalía y ya se inició una carpeta, y al DIF (...) entonces se va a desplegar toda una actividad de protección con las consecuencias legales inherentes en contra de quien le haya provocado este tipo de lesiones (...) la autoridad protegerá a la menor en términos de ley".

Yaz en #Puebla de 07 y Tabata de 03 años en #EdoMex. Violadas y golpeadas. Se debaten entre la vida y la muerte! Me da vergüenza pertenecer a una sociedad tan indolente. A autoridades incompetentes. #ConLasNiñasNO??

GOLPEA A SUS HIJASTROS



La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso contra Bryan Alfredo "N", de 23 años de edad, por los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas en agravio de tres menores de edad.

En Atlixco, el 12 de agosto, Bryan Alfredo agredió físicamente a sus hijastros de 8, 10 y 12 años de edad, presumiblemente porque se comieron sus alimentos. Los vecinos, al escuchar los gritos de los menores, pidieron apoyo de la policía municipal que detuvieron a Bryan Alfredo en un domicilio ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón.

La @FiscaliaPuebla imputó los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas a Bryan Alfredo N., acusado de golpear con un cable a sus 3 hijastros, de 8, 10 y 12 años, en Atlixco. El hombre fue vinculado a proceso con prisión preventiva.



Conoce más: https://t.co/v10kFXsewN pic.twitter.com/Gi1l5cvaMt — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 27, 2020

El 15 de agosto la fiscalía logró que el Juez de Control dictara vinculación a proceso contra el sujeto y que le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Entre los meses de enero y julio de este año se han registrado en Puebla 5 mil 516 presuntos delitos de violencia familiar, cifra que tiene al estado de Puebla en el noveno sitio nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.