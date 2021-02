Javier Valdez “revive” y pide justicia; “no me pueden matar dos veces”

Hoy, una pandemia afecta al mundo, pese a ello tenemos que seguir hablando de otras dolencias en México que han cobrado aún más vidas, yo no tengo miedo señor presidente porque no me pueden matar dos veces, por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación, que desnudaron las entrañas del poder corrupto y del crimen organizado en México, que es producto de la indiferencia, por no decir complicidades de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales