Jalisco y Tlaxcala exigirán vacunación para entrar a bares, antros y estadios

GUADALAJARA.- Imitando modelos de Europa y otras regiones del mundo, en México también se comienza a implementar algunas restricciones para aquellas personas que no se han vacunado contra la covid-19; los no vacunados no tendrán acceso a lugares públicos o eventos de entretenimiento,.

A partir de esta semana, en Jalisco y Tlaxcala será requisito obligatorio el certificado de vacunación que ampare la vacunación, con al menos una dosis de la vacuna, para poder entrar a restaurantes, estadios, exposiciones, antros y otros eventos públicos.

En el caso de Jalisco, la exigencia de certificado de vacunación para acceder a lugares públicos se implementará a partir del viernes 14 de enero.

La mañana de este lunes, el gobernador Enrique Alfaro explicó que para poder acceder a eventos de entretenimiento los interesados deberán presentar su certificado de vacunación.

En caso de que la persona no cuente con su certificado, podrá presentar una prueba negativa de PCR con 48 horas de vigencia.

En Tlaxcala se deberá presentar el certificado de vacunación o el comprobante de las dosis aplicadas para poder acceder a centros comerciales o al supermercado, lo mismo para cafeterías, taquerías, cocinas económicas y hoteles.

Como medidas complementarias, en la entidad se redujo la operación de bares y restaurantes hasta las 22:00 horas y el flujo de comensales en un 50% en áreas cerradas y 70% en áreas abiertas.

Esta medida fue aplicada por la Secretaría de Salud estatal ante el avance de la variante ómicron en México y ante un acelerado número de contagios por la cuarta ola de coronavirus.









