Jalisco reporta primer deceso por Covid-19

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó del primer fallecimiento por coronavirus. Se trata de un hombre de 55 años que padecía diabetes.



''Tenía 55 años, presentaba diabetes y obesidad y al ser este caso en el Seguro Social, esperamos que sus autoridades puedan dar más información. El único caso ya confirmado con la presencia del coronavirus'', dijo Alfaro en conferencia de prensa.

El deceso significa el tercero a nivel nacional por el Covid-19.

El gobernador informó que hay 45 casos confirmados en Jalisco, 41 con síntomas y 4 asintomáticos. Solo hay dos personas hospitalizadas, una en un hospital privado y otra en instalaciones del ISSSTE.

Ante este panorama el gobernador anunció que no se recibirán vuelos internacionales.

''El día de hoy se suspenden los vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios. El Grupo Aeroportuario tiene facultades para hacer esto".

Quintana Roo suma 22 casos

Quintana Roo reportó un incremento de casos confirmados de pacientes con el nuevo coronavirus de 12 a 22 personas.

De acuerdo con los Servicios Estatales de Salud (SESA) de Quintana Roo son dos municipios quienes concentran el número de pacientes enfermos de COVID-19, entre ellos 19 casos en Cancún y tres en Playa del Carmen, los dos principales destinos turísticos del Estado.

En Quintana Roo actualmente hay 103 casos sospechosos, de los cuales 80 han resultados negativos y siete se encuentran en estudio. Del total de pacientes con coronavirus al menos ocho son mexicanos y 14 son extranjeros provenientes de países con brotes de COVID-19.

Tamaulipas suma cinco casos

En Tamaulipas el número de casos positivos de Covid-19 se elevó cinco, de los cuales ninguno ha requerido de hospitalización, en tanto que 29 casos sospechosos han sido determinados como negativos.

La titular de Salud en la entidad, Gloria Molina Gamboa, aseguró que por ahora no se tiene ningún caso sospechoso ya que los últimos 13 casos sospechosos reportados resultados ser negativos.

Según los reportes de la secretaría de Salud en Tamaulipas los casos se han presentado en Reynosa, uno; Madero, dos; Matamoros, uno y Altamira, uno. De estos cuatro son ya asintomáticos y solo en uno persiste el escurrimiento nasal.

Para dar de alta en definitiva a estos pacientes a los 14 días se aplicara una nueva prueba y posteriormente a los 28 días una prueba más a fin de verificar que ya no se presentan signos y el virus ha desaparecido.

Confirma Guerrero nuevos casos

En Guerrero sube a cinco casos los confirmados de coronavirus, de acuerdo al último reporte del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos. Ahí también compartió que analizan 11 casos sospechosos y que otros 17 arrojaron negativo.

Los cinco casos son ambulatorios y los pacientes están aislados en sus hogares, pero no reveló el municipio del último caso, para no provocar ansiedad entre la población, y tras recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal.

El gobernador Héctor Astudillo Flores, quien encabezó el reporte sanitario, comentó que no darán más detalles del quinto caso positivo, sólo aclaró que son ambulatorios, es decir, que están guardados en sus casas no en hospitales. "Ya también vi: ¿en dónde está el otro caso? No se preocupen, no se lo vamos a decir, por qué, porque se dedican a buscarlo...", comentó a partir de los comentarios que leía en las redes sociales en tiempo real, pues el corte sanitario lo dio junto al secretario a través de un en vivo.

Puebla mantienen 17 casos

El titular de la Secretaría de Salud en Puebla, Jorge Umberto Uribe Téllez, dijo que hasta el viernes se han procesado 88 muestras para detectar el coronavirus; 17 de ellas han dado positivo y falta por procesar 48; además, 160 personas se encuentran en aislamiento domiciliario.