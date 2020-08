Jalisco, el paraíso para los depredadores sexuales de menores

GUADALAJARA.- A finales de 2019, Jalisco fue considerado como uno de los principales lugares para viajar en 2020. Considerando su privilegiada posición geográfica, su riqueza natural, sus playas y su amplia gastronomía, la prestigiada revista estadunidense Travel and Leisure consideró a esta entidad como uno de los mejores lugares del mundo para viajar.

Sin embargo, omitió considerar un problema en su recomendación: en Jalisco se ha agudizado la violencia sexual contra niñas y niños, así como los casos de corrupción de menores en los últimos meses. Y lo peor de todo es que reina la impunidad.

Como si la violencia generalizada que han dejado los grupos delictivos que pelean las plazas en el estado no fuera suficiente para vivir con miedo, la violencia se ha agudizado en el último año. Ataca principalmente a las niñas y jóvenes menores de edad, posicionando a Jalisco en el sexto lugar con más víctimas de corrupción de menores en todo el país. En lo que va del año se han abierto 68 carpetas de investigación por este delito, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El problema se agrava cuando vemos que en menos de un mes se reportaron cuatro agresiones sexuales en contra de menores de edad. Las víctimas tenían cuatro, cinco, 10 y 12 años de edad.

EL CASO QUE CIMBRÓ A PUERTO VALLARTA

El pasado 26 de julio, Luis Alonso, funcionario de la Policía de Puerto Vallarta, acechaba a su víctima, igual que un par de días antes. El funcionario secuestró a una niña de apenas 10 años y la subió a su carro. Le ofreció dinero, le quitó la ropa y abusó de ella. El caso provocó indignación, no solo en Jalisco, sino en todo el país. Y empeoró cuando un juez decidió no vincular a proceso al acusado por el delito de corrupción de menores, porque la menor "no sintió placer".

Según el juez, no lo hizo porque el imputado ya estaba vinculado por el delito de abuso sexual infantil. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) condenó los hechos e informó que apelaría la decisión del juez, pues considera que "la resolución vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica", así como también violenta los derechos de la niña.

Según medios locales, la niña estaba completamente desnuda y posteriormente se dieron cuenta que el agresor era el Jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal, identificado como Luis Alonso.

Estos hechos provocaron desde el pasado viernes -cuando fue la resolución del juez de la no vinculación a proceso- posicionamientos de condena de organizaciones y colectivos debido a la violencia constante contra las niñas, así como la impunidad que hay en estos delitos.

Según una publicación de El País, los datos de la Fiscalía del estado señalan que en el primer semestre de este año se han abierto 67 carpetas por el delito de abuso sexual infantil en el municipio, siendo este 2020 uno de los que registra más denuncias de este delito en el estado.

Además, organizaciones expertas en la materia aseguran que existe una cifra negra. Estiman que en Puerto Vallarta, por cada denuncia de abuso a menores, hay nueve que no se realizan.

ABUSAN DE OTRA NIÑA DE CINCO AÑOS

El martes pasado se dio a conocer otro caso de abuso sexual contra una niña de cinco años de edad, ocurrido en la Ciudad de Guadalajara.

Según la reconstrucción de los hechos, fue el pasado lunes cuando la menor fue trasladada por su propia tía a un hotel de la ciudad.

Según lo relatado por la madre de la menor, había dejado a su hija en manos de su prima, quien le haría el favor de dejar a la niña con su abuela. Pero las cosas no sucedieron así, la prima llevó a la niña de cinco años a un hotel y, ahí, su pareja -de 45 años de edad- abusó sexualmente de la menor.

Según lo que relató la niña a su madre, su tía entró al baño para darse una ducha y fue en ese momento cuando el hombre se acercó a ella para luego empezar a tocar sus partes íntimas. Al conocer el abuso, la madre solicitó ayuda a la Policía Municipal de Guadalajara para detener al agresor de la niña.

Los elementos de la policía municipal acudieron al domicilio ubicado en Francisco Villa esquina con San Pablo, en la colonia Talpita. Por otro lado, la División Especializada en la Atención a la Violencia Contra las Mujeres (DEAVIM) trasladó a la menor ante un especialista para que le diera la atención necesaria que requería.

Según datos de la Fiscalía del Estado, en Jalisco hay 2 mil 887 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por el delito de abuso sexual infantil entre enero de 2019 y junio de este año. Pero el municipio que concentra más denuncias es Guadalajara, con 563.

DOS INFANTICIDIOS MANCHADOS DE ABUSO SEXUAL

Los otros dos casos ocurridos durante este mes terminaron en una situación peor: el asesinato de los menores tras los abusos sexuales.

Uno de los casos ocurrió en 28 de julio. Un niño de apenas cuatro años de edad había sido reportado como desaparecido desde un día antes en la colonia El Faro en el municipio de Juanacatlán.

Pero un día después fue localizado sin vida y con huellas de violencia física y sexual en la jardinera de una casa. Vecinos del lugar identificaron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, como el agresor del menor, por lo que intentaron lincharlo hasta que fue rescatado por la policía municipal y la Guardia Nacional con lesiones de gravedad. Posteriormente falleció.

El otro caso fue el de una pequeña de 12 años de edad quien fue localizada sin vida y con huellas de abuso sexual el domingo 16 de agosto.

La pequeña salió de su casa en la colonia La Arenita, se dirigía por un cargador de teléfono celular al rancho Los Conejos, donde trabaja su familia; eran las 17:00 horas del domingo y desde ese momento ya nadie supo de ella. Alrededor de la medianoche fue hallada sin vida.

La Policía confirmó que el cadáver de la niña de 12 años de edad, fue localizado en el camino a La Joya, municipio de Tala, con "huellas de violencia". Además, el martes la Fiscalía confirmó que también fue violentada sexualmente.

La Fiscalía de Jalisco inició con las investigaciones con la finalidad de recabar datos de prueba que permitan esclarecer los hechos, así como para dar con el o los presuntos responsables.

El Ministerio Público inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, por el momento, uno de los principales sospechosos es el padrastro, quien ya se encuentra bajo investigación.

SEIS CASOS DE ABUSO CADA DÍA

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en los primeros seis meses del 2020, cada día se iniciaron seis carpetas de investigación, en promedio, por el delito de abuso sexual infantil.

Según los datos oficiales, entre enero y junio pasados, se abrieron mil 001 carpetas. Esta cifra es la más alta en los últimos cinco años.

Además, la plataforma Seguridad Map, que es alimentada por la Fiscalía del Estado, indica que hay dos mil 887 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de abuso sexual infantil entre enero de 2019 y junio de este año. En ese periodo, el municipio que concentra más denuncias es Guadalajara, con 563; le sigue Zapopan, con 472; Tonalá, con 285; Tlaquepaque, con 270; Tlajomulco, con 255 y Vallarta, con 161.

DELITOS EN AUMENTO

Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indican que de enero a abril se presentó un aumento de 211 menores de edad víctimas de delitos que atentan contra la libertad personal y un aumento de 39% en víctimas de delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, esto a comparación del mismo periodo del año pasado.

El delito con mayor incidencia es el de lesiones (4 mil 331 víctimas de 0 a 17 años), de las cuales más de la mitad se concentran en México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. El 65% de los casos se trata de niños y adolescentes varones.

También en lo que va del año se han reportado 31 casos de rapto de menores (11 más en comparación con el año pasado), 28 de ellos fueron niñas y se concentraron en Nuevo León.

Además en este periodo hubo 75 casos de trata de niñas, niños y adolescentes en Carpetas de Investigación abiertas o averiguaciones previas iniciadas de enero a abril de 2020. 59 víctimas de estos delitos eran niñas y adolescentes mujeres, lo que representa un aumento de un 50 por ciento respecto al año pasado.