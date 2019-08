Jalisco, donde están las gasolineras más caras del país

Jalisco cierra agosto con las gasolineras más caras de todo el país.

Al publicarse este lunes el informe Quién es Quién en los precios de las gasolinas, en la entidad se encuentran siete de las 10 gasolineras más caras, cinco de esas siete están en Zapopan.

Las gasolineras más caras del país están ubicadas en la Avenida Patria No. 1201; en la calle Plata No. 1701; en Avenida Valdepeñas No. 1920; en Avenida Patria No. 1861; en Av. Periférico Norte No. 10; y en la carretera Guadalajara – Saltillo Km 47.5. Todas en el municipio de Zapopan, Jalisco, con un precio al público promedio de 21.23 pesos.

Después se encuentra la gasolinera ubicada en Periférico Poniente No. 1771, igual en Zapopan, con un precio de 21.21 pesos.

A la misma lista se suma una gasolinera del Estado de México, ubicada en la carretera federal Lechería Texcoco en el kilómetro 12. El precio promedio es de 21.02 pesos promedio.

Otra de las más caras se encuentra en Guanajuato, Gto., en Juventino Rosas Km 5500, cerrando en 20.80 pesos.

Y en la posición número 10 de las gasolinas más caras está en Isla Mujeres, Quintana Roo, cerrando en 20.39 pesos.

Las más baratas

Las listas son publicadas por la Procuraduría Federal del Consumidor con los indicadores más bajos y altos de los precios de la gasolina.

En cuanto a las gasolineras que ofrecen el combustible más barato, se encuentran en Tabasco.

La más barata está en el centro del estado en Quintín Arauz No. 307, con un precio de 17.68 pesos.

Otras gasolineras que ofrecen un precio menor de 17.86 pesos, se encuentran en: carretera a la Isla Km 1+500 s/n; en la carretera Villahermosa a Teapa Km. 7; en la carretera Villahermosa Nacajuca Km 12.50; Avenida Adolfo Ruiz Cortinez Poniente No. 1806; Paseo Jose N. Rovirosa No. 149; prolongación paseo Usumacinta; carretera Luis Gil Pérez – Villa Hermosa No. 403; y en la carretera Samaría-Amatitán km 9+765 Tramo Cunduacán-Jalpa de Méndez.

Los precios se encuentran sujetos a cambios, ya que algunos distribuidores pueden variar sus precios.

