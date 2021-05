Jalisco de rodillas: marchan miles por hermanos asesinados en Guadalajara +video

GUADALAJARA.- Para exigir justicia por el asesinato de los hermanos José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno, privados de su libertad en su domicilio y posteriormente asesinados, este martes se realizó una marcha multitudinaria por las principales arterias de la capital jalisciense.

El viernes pasado, las víctimas se encontraban en su casa en la colonia San Andrés, en Guadalajara, cuando fueron "levantadas" por un comando de ocho personas presuntamente miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dos días después, y en la soledad de la carretera que va a San Cristóbal de la Barranca los cuerpos de las víctimas fueron hallados sin vida. La Fiscalía estatal ha señalado que existe la posibilidad de que confundieran a los jóvenes.

Convocados por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y su Federación de Estudiantes, el contingente inicial estuvo formado aproximadamente por 1,500 personas, aunque a lo largo del recorrido se sumaron muchas más hasta ser aproximadamente 10 mil asistentes, según cálculos de la Unidad Estatal de Protección Civil.

El destino final fue la glorieta de los Niños Héroes donde el rector Ricardo Villanueva lamentó que la violencia y los delincuentes tengan a Jalisco de rodillas.

Esta marcha es por las más de 12 mil personas desaparecidas en Jalisco, ya no más, es hora de alzar la voz y poner un alto, es hora de alzar la voz ante las injusticias; es hora también de exigir soluciones a nuestras autoridades, que trabajen de manera coordinada, por favor, ya dejen de culparse unos a otros

"Que regrese la alta política, urge que ofrezcan soluciones a los miles de jaliscienses y millones de mexicanos que sufren las consecuencias de vivir en un país que no nos da la más mínima garantía de seguridad, la barbarie se ha apoderado de nuestra existencia".

"Y lo que urge es que la política ponga en el centro, no solo la vida, sino la buena vida, la vida civilizada; caminamos hoy aquí para decir basta, porque esta normalidad es atroz, porque esta normalidad es nefasta, caminamos hoy aquí como acto simbólico también para manifestar que no podemos acostumbrarnos a esta catástrofe, caminamos hoy aquí porque no podemos rendirnos ante la oscuridad, porque no dejaremos que nuestras vidas estén condenadas al dolor; exigimos justicia para todos los ausentes, deseamos paz para todos los presentes... ni uno más".

Estudiantes y personal de la Universidad de Guadalajara, donde José Alberto cursaba la carrera de Geografía, formaron parte del contingente, que tuvo la consigna #PorLaPazYLaJusticia.

"Somos una comunidad y por eso hoy decidimos tomar las calles de nuevo. Tomamos la calle, una vez más, para manifestar nuestro hartazgo ante este escenario de tristeza y desesperanza que nos invade", dijo también Ricardo Villanueva.

