Jalisco, campeón en desaparición de personas

GUADALAJARA.- Del 1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2021 han desaparecido y no han sido localizadas 29 mil 182 personas en México, en su mayoría de entre 10 y 29 años.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) revelan que Jalisco encabeza la lista en este delito, seguido del Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León.

Los números indican que entre el 1 de enero de 2018 y el 3 de agosto de este año –durante la administración de Enrique Alfaro- esa entidad acumula 5 mil 293 casos de personas desaparecidas y no localizadas.

A pesar de que el año pasado este delito bajó 26%, cada mes, en promedio en los últimos tres años, se han perdido 123 personas en Jalisco.

HISTORIAS DE MIEDO

Adriana Martínez, de la Ciudad de México, busca a su hijo Marwan Uriel Andrade Martínez. Desapareció el 7 de febrero de 2021 luego de dos meses de haber migrado al municipio de La Barca, Jalisco, para trabajar en un negocio de pizzas con amigos.

Lo poco que Martínez sabe es que el joven salió a vender pizzas en su motocicleta junto a dos amigos y no volvió. La última llamada la hizo a su compañero de apartamento a quien contó que unos policías del municipio de Sahuayo de Morelos, del vecino estado de Michoacán, los habían detenido. Desde entonces no hay pista de él.

En su búsqueda, Martínez asegura que se ha topado con la indiferencia de las autoridades de Jalisco que mandaron el expediente de investigación a Michoacán y con la advertencia de un funcionario de no investigar más el caso.

(Estar en la caravana) me alienta más a seguir en la búsqueda, me siento más tranquila, siento que estoy haciendo algo

Alexander Valencia, entonces de 16 años, estaba en su casa en Guadalajara, Jalisco, cuando recibió una llamada de un hombre que quería ver la moto que ofrecía; llegó a su vivienda, le dijo que se la quedaba, pero le pidió le diera un aventón para ir a recoger el dinero que, supuestamente, le pagarían pues acababa de vender un auto.



Era un 31 de diciembre y, desde entonces, su madre, María Estela Ruiz, no lo ha vuelto a ver. "Supuestamente no tardarían, por eso no se llevó el casco y ya no volvió, desde entonces empezó mi peregrinar".

Estelita, como le dicen de cariño, asegura que las madres hacen de todo para localizar a sus familiares, la mayoría jóvenes, porque en la Fiscalía nunca hay avances.

"Jalisco ocupa el número uno en desaparecidos y no para (...) El Gobierno no hace nada... el gobernador es un mentiroso, no está haciendo nada por nadie, es falso que las cosas están bien... la vida me cambió de repente".

HALLAN FOSA CON 15 CUERPOS



Al menos 15 víctimas fueron halladas dentro de las 57 bolsas localizadas en la fosa clandestina de la colonia Santa Ana Tepetitlán del municipio de Zapopan, según dio a conocer la Fiscalía estatal de desaparecidos.



Su titular, Blanca Trujillo informó que, hasta el momento, ya son ocho las víctimas pre-identificadas.

CIFRAS QUE DUELEN



No localizados en el actual sexenio

2018 7,563

2019 9,161

2020 8,467

Enero-julio-2021 3,991

Total 29,182





Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas





