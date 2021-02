Jalisco activa botón de emergencia ante repunte de contagios por covid

JALISCO.- A partir del viernes se aplicará el botón de emergencia en todo el estado ante el repunte de casos por covid-19, con ello durante 14 días se suspenderán actividades de lunes a viernes a partir de las 19:00 horas y los fines de semana las restricciones serán a partir del viernes en la noche hasta el lunes a las 6:00 horas, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el gobernador comentó que no se dejará de trabajar, lo que vamos a hacer es dejar de pasear, el objetivo es frenar la cadena de contagios.

Este es un mensaje para Jalisco sobre el #BotónDeEmergencia. Escúchalo y compártelo. Es muy importante que todas y todos sepan de qué se trata, lo que conlleva y cómo juntos podremos salir adelante. Estamos #EnVivo: https://t.co/yTldexaTQU — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 28, 2020

PACTO FISCAL JUSTO

Sobre la ruptura del pacto fiscal, Alfaro Ramírez aclaró que lo único que buscamos los mandatarios que conformamos la Alianza Federalista, que se revise el pacto y haya un ejercicio de diálogo republicano para poder entender a fondo y explicar el maltrato al que han sido sometidas nuestras entidades.

En el caso de salir del pacto fiscal, se dejarían de pagar impuestos a la federación y lo harían vía un sistema de administración tributario propio, lo que sería doloroso para el propio pacto federal en su conjunto, la unidad de la nación.

“Lo que estamos haciendo no es producto de nuestro ánimo de pelear, nosotros estamos defendiendo el presupuesto de nuestros estados. En el caso de Jalisco, lo que estamos haciendo es defender nuestra historia, porque el pacto federal inició su construcción en Jalisco y si nosotros no levantamos la voz cuando hay un esfuerzo del presidente para pisotear ese pacto federal y lastimar los estados, estaríamos faltando a nuestra responsabilidad más elemental”, expresó.

El mandatario jalisciense comentó que el pacto federal es el acuerdo con el cual, los estados y la federación establecen un mecanismo para poder manejar la política fiscal y los recursos de los mexicanos.

Alfaro aclaró que lo que los gobernadores no estamos planteando un rompimiento de la federación, lo que estamos diciendo es, el pacto fiscal, como está diseñado, lastima los intereses de los estados y tiene que ser revisados. Si no se revisa, tenemos todo el derecho de salirnos; eso no significa que dejamos de ser mexicanos, que queremos crear una “república independiente”.

Sobre la consulta ciudadana que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si los estados de la Alianza Federalista salen del pacto fiscal, informó que el próximo lunes se reunirá con el presidente del Instituto Electoral de Jalisco para analizar el tema y ver posibles fechas.





