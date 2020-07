Jaime Bonilla ocultó durante meses que tuvo covid-19

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, confirmó que tuvo Covid-19 al inicio de este año, pero nunca fue diagnosticado y siguió con sus actividades cotidianas.

En su informe diario en redes sociales sobre la situación de la pandemia en Baja California, dijo que tuvo tos, dolor de cabeza, cansancio y problemas respiratorios.

"Estamos hablando de enero, cuando no se sabía nada de este virus, cuando menos en América", comentó.

Añadió que primero fue atendido en San Felipe por un médico que no detectó ningún padecimiento y después en Tijuana le diagnosticaron sinusitis.

Sin embargo en marzo, con la emergencia sanitaria en la región y con el antecedente de sus síntomas, se hizo la prueba PCR pero el resultado fue negativo.

El gobernador nunca antes habló del tema públicamente, pero llegó con una prueba de sangre en la que encontraron anticuerpos.

"Nunca me tumbó, nunca faltamos al trabajo, sentía que era una gripe", mencionó Bonilla Valdez, quien apenas un par de veces ha sido visto con careta y no acostumbra usar cubrebocas ni siquiera en sus eventuales apariciones públicas.

Y es que la mayor parte del tiempo despacha desde las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), donde hubo un brote y al menos un deceso confirmado a causa del virus.

En ese mismo espacio, desde donde transmite habitualmente el informe sobre covid-19, también ha recibido a empresarios y a diputados locales.

Tras confirmar que tuvo coronavirus, el ejecutivo se jactó de tener un gobierno transparente, pero aunque realmente habló del tema porque el Secretario de Economía y Desarrollo Sustentable, Mario Escobedo, lo mencionó en una entrevista que concedió previamente.

Los contagios en el gabinete

Oficialmente los primeros casos de coronavirus registrados en Baja California son de marzo en la ciudad de Mexicali, y entre los más de 10 mil casos confirmados a la fecha, hay integrantes de su gabinete y personal cercano.

El primero fue Rigoberto Rodríguez, miembro del equipo de ayudantía que perdió la vida a causa de la enfermedad el 14 de abril.

En ese momento el gobernador Jaime Bonilla aseguró que había dado negativo a la prueba y el equipo de comunicación del gobierno estatal insistió en que no hubo contacto entre ambos.

En cambio esto obligó a la Secretaría de Salud en Baja California a reconocer que había cuatro casos sospechosos en el gabinete: el oficial mayor, los secretarios de economía y de infraestructura, además del coordinador de gabinete.

Ninguno necesitó hospitalización y posteriormente entró a la lista la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Jiménez.

Ella se presentó este miércoles en la misma transmisión vía Facebook junto al gobernador Jaime Bonilla, e informó que ya estaba libre del virus.

Según Jaime Bonilla, él es "un portador" que solo contagiaría si vuelve a recoger el virus y el secretario de salud lo revisa cada semana para verificar si aún tiene anticuerpos.

"La semana pasada me lo hizo, sigo con los anticuerpos. Lo que significa que cuando menos mientras traiga los anticuerpos, no me voy a contagiar", dijo el gobernador, pero el secretario de salud lo corrigió inmediatamente.

"El riesgo es menor", mencionó Alonso Pérez Rico, quien finalmente informó que el ejecutivo ha sido sometido a tres pruebas luego de tener contacto con personas confirmadas con covid-19.

