Jaime Bonilla arremete contra Kiko Vega y su esposa, Brenda Ruacho

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, dijo que la ex primera dama, Brenda Ruacho ha pedido la oportunidad de "regresar el dinero", que "se había robado" y parar la investigación en su contra. Foto Especial

TIJUANA. – Mientras la ex primera dama de la entidad, Brenda Ruacho de Vega, ha seguido su vida normal, se supone que, en el extranjero junto con su esposo, el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, esta mañana el mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se refirió -otra vez- a ambos, e hizo una revelación que involucra a la ex presidenta del DIF estatal.

Bonilla aseguró que Brenda Ruacho le ha pedido a la autoridad Estatal, la oportunidad de "regresar el dinero", y añadió: "que se había robado" para que ahí terminara su caso.

Hace casi un año, en marzo del 2020, el Gobierno del Estado presentó una denuncia penal en contra de Brenda Ruacho, ex presidenta del Sistema DIF Estatal, por los delitos de cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y peculado, y presentó pruebas por un presunto desvío de más de siete millones de pesos.



Señaló que mientras la esposa del gobernador panista, Brenda Ruacho de Vega estuvo a cargo del DIF Estatal, presuntamente en una cuenta particular recaudaba dinero que pertenecía a dicha institución y no lo devolvió. A raíz de ello, el gobierno del estado interpuso la denuncia.

Sobre la investigación en proceso contra Francisco Vega de Lamadrid, gobernador en el periodo 2013-2019, Bonilla Valdez adelantó que tiene un gran avance, pues "se le han encontrado cosas muy importantes".