IVD deja a selección de béisbol durmiendo en la calle

Veracruz, Ver.- Familiares y amigos seleccionados estatales de béisbol en Veracruz denunciaron la omisión por parte del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) que mantuvo a los deportistas más de 10 horas durante la noche y madrugada de este jueves en espera de salir hacia Coahuila, en donde se llevará a cabo el Campeonato Nacional en la categoría 17-18 años.

Los jóvenes fueron citados a las 5 de la tarde afuera de las instalaciones del IVD, en donde autoridades incluso se tomaron la fotografía con los jóvenes que luego descubrieron solo contarían con una camioneta tipo Sprinter para viajar, a pesar de que son 20 seleccionados, más sus entrenadores y su equipo como bates y petos.

En las redes sociales del IVD fue postrada la fotografía a las 18:16 horas de este jueves, pero horas después familiares y amigos se quejaron por la mala organización del instituto, a cargo de Fernando Meré, que obligó a los deportistas, entre ellos menores de edad, a pasar la noche en la calle pues ningún directivo se acercó a solucionar el problema.

"?Tres de la mañana y estamos afuera de las instalaciones del IVD, la selección estatal 17-18 no viaja a Coahuila debido a que la institución no apoyó más que con una Splinter donde no cabemos los 20 jugadores (más nuestras maletas llevando solo lo indispensable) y no viajar a un torneo de categoría Nacional por limitantes, es una pena de verdad", dijo uno de los usuarios de redes.

Incluso circularon videos de los jóvenes, esperando en las banquetas mientras sus entrenadores, padres y amigos desesperados marcaron insistentemente a los funcionarios del Gobierno, que nunca contestaron.

"Es una tristeza que ningún directivo se presentó a solucionar el problema, los chicos estuvieron aquí afuera solos, viajando desde lejos y nadie vino a ofrecerles por lo menos donde quedarse hasta amanecer. Los citaron a las 5 de la tarde, es la una de la mañana y no pueden salir (....) Las tres treinta de la mañana y ningún directivo se preocupó por la integridad de los chicos", posteó otro usuarios de redes sociales.

Uno más criticó que las autoridades "nada más para eso sirvieron, para tomar la foto y ya que triste que jóvenes con tanto futuro como ellos tengan que pasar por estos malos ratos".

Y es que el viaje a Coahuila tampoco sería fácil, ya que los jóvenes y sus entrenadores viajarían 20 horas hasta llegar a su destino, pues la situación se resolvió "en horario de oficina" una vez que llegaron las autoridades que tomaron la decisión de contratar otra camioneta Sprinter para emprender el viaje.