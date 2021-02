Isela y su puesto de hot-dogs: del estadio de Rayados a su casa

Monterrey, N. L.- La clausura del torneo de fútbol profesional y de los centros de espectáculos de nivel a causa de la pandemia por el covid-19, dejó sin empleo a cientos de personas que ahora buscan la forma de hacerse de alguna entrada de dinero.

De acuerdo a los análisis de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, se han perdido, en tres meses, más de 85 mil empleos y el Producto Interno Bruto de la entidad se desplomará hasta menos siete puntos.

Es el caso de Isela, que de encargarse de surtir alimentos para vender al público en el estadio de los Rayados y en el Auditorio Banamex, se ha quedado sin empleo y ahora ha colocado una mesa afuera de su casa para vender hot dogs.

"Es un cambiazo, de estar en el gigante de acero de los Rayados y en el auditorio viendo aunque sea de reojo a los mejores artistas, hoy estar sin empleo", dice la madre de tres hijos.

Con la apertura económica que se ha dado en algunos rubros, hace unos días inició la venta de hot dogs, pero lamenta que decenas de compañeros que dependen de ella estén sin una entrada de dinero.

Isela prepara alimentos para su venta en el estadio de los Rayados y en el Auditorio Banamex, por lo que siempre tienen trabajo.

"Solo de mí dependen unas 25 personas; pero son cientos los vendedores, los de la cerveza", explica.

Incluso, señala, supo que en una empresa que, a nivel nacional, se encarga también de la proveeduría de alimentos en los estadios y espectáculos, ha bajado al 50 por ciento el salario a los trabajadores.

"Nosotros nos quedamos sin empleo, no hay nada, todo está cerrado, dicen que para septiembre y quién sabe a quiénes vuelvan a contratar. No hay nada seguro", aclara.

Mientras, lleva dos semanas en la venta de hot dogs a las puertas de su casa, pero dice, "no tiene dinero la gente, ayer vendí cuatro y tres hamburguesas, anteayer igual, el fin de semana unos 25 pedidos”.

Otro análisis de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y del propio Gobierno de Nuevo León muestran, en sus expectativas, que la caída del PIB por la pandemia estaría entre menos 3.8 y menos 7.0 por cient,o con pérdida de empleos formales de 94 mil, equivalentes a los generados en 2019.

Para la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, en 2019, el PIB creció en 1.9 por ciento, pero hoy, ante el virus, las perspectivas no son nada positivas. Aunque todos los sectores están afectados, el de manufacturas se encuentra muy impactado, así como el de los servicios, al grado de que en tres meses se han perdido poco más de 85 mil.

A la falta de empleo de Isela, se suma la de su hermano, que laboró por años en una empresa maderera y que ha prescindido de sus servicios.

"Ya se quedó sin trabajo, ahora le ayuda en lo que sale a un vecino, pero no llega a figurar, requiere de un trabajo formal con seguridad” y señala que "las mentiras del presidente de ayudar, nada de eso es verdad, no conozco a alguien que haya recibido ayuda. De perdida hubiera perdonado la luz; tuve que pedir prestados 400 pesos para pagar el recibo, si no, la cortaban", se queja.

Ahora espera pase la pandemia, que puedan recontratarlos y que les toque alguna de las despensas que ofrece el Estado, el municipio y algunos diputados y organizaciones. "

“Usted los conoce, dígales que vengan o yo voy por el apoyo", súplica.





