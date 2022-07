Isaac Gabriel, de 11 años, sufre caída en escuela; queda parapléjico

Me hablan diciéndome que se había caído en la primaria, que había sufrido un resbalón, pero la maestra lo tomó con calma. La directora me dijo: ´es que el niño se cayó, si gusta hablar con él´, me lo pasan y el niño nada más lloraba, yo le preguntaba ´¿qué te pasó?´ y me dijo ´me caí´, le pregunté ´¿cómo te sientes?´ y me dijo ´triste´, pero estaba llorando y no dejaba de llorar, así que le pregunté si quería que fuera por él y me dijo que sí