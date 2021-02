Irma Dorantes exige no denigrar a Pedro Infante

La actriz Irma Dorantes, última esposa de Pedro Infante, pidió a Netflix y a los productores de la serie sobre “Pepe El Toro” que no denigren la memoria del ídolo de México.

Al salir de la misa celebrada en memoria del cantante, en la iglesia de Vistahermosa, Cuernavaca, la actriz dijo que no podía opinar sobre un proyecto que no conoce y sobre el que no fue consultada.

No puedo opinar porque no la conozco. Yo no formo parte de eso, quizás tampoco forme parte de la familia porque yo no he tomado parte de nada de lo que hace la familia

“No puedo opinar sobre algo que desconozco, usted me entiende. ¿Cómo voy a opinar? Cuando hagan la serie, cuando la exhiban, entonces a lo mejor yo puedo tener una opinión, pero así, no puedo”, dijo.

Se ha informado que Netflix prepara una serie cómica y musical sobre el cantante Pedro Infante.

La serie inspirada en las canciones del ídolo de México se llamará “Como caído del cielo” y se sabe que será protagonizada por Omar Chaparro y Ana Claudia Talancón.

Dorantes pidió que esta serie no denigre la memoria de Pedro Infante.

Yo no voy a estar ni a opinar, ni quiero saber nada de ese asunto… porque no quiero, ¡porque no se me da mi gana! ¿Cómo la ve?

“No, no, no me interesa, no, allá que hagan sus series, que hagan lo que quieran, que Dios los bendiga, pero que sí sirva para que le rindan honor, no lo denigren, eso sería lo único que podría decirles”, expresó.

En la iglesia de Vistahermosa, con la imagen de Pedro Infante en el altar, el padre Luis Millán celebró la misa en su memoria.

“Es como si se fuera ido ayer, no hay, yo creo, ningún otro actor que después de 62 años de ido, tenga tanto amor, tanto cariño, tanta veneración, gracias a Dios él es el único.

“Yo agradezco mucho que sigan recordando a Pedro con el amor con que yo lo recuerdo porque mientras lo sigan recordando, él va a seguir estando vivo”, expresó Irma Dorantes.