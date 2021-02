¿Irán en caravana los LeBarón a Washington?

Luego de que se anunciara que una caravana de la familia LeBarón salió rumbo a Washington para tener una reunión con el presidente Donald Trump, Adrián LeBarón, afirmó que no se trata de una caravana, sino de una comitiva que aún no sale.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Adrián padre de Rhonita, víctima de la masacre del pasado 4 de noviembre dijo que ''más que caravana, es comitiva, y aún no se define quien la integrará…Todavía no salen, ni saben el día exacto que los van a recibir, no sale hoy'', afirmó.

Adrián LeBarón quien está organizado la comitiva aseveró que los rumores y las especulaciones han tergiversado la información porque ''tiene un grado de alboroto social y publicidad''.

Por otro lado, informó que los elementos del FBI solo estuvieron en territorio mexicano por dos días y medio para hacer las investigaciones pertinentes y esclarecer lo sucedido con las familias LeBarón y Langford.

''El FBI solo duró dos medios días en territorio mexicano, sin armas y sin gafetes para hacer investigaciones balísticas… nos notificaron que en 2 semanas nos van a mostrar cómo realizaron las investigaciones'', dijo Adrián.

Sin embargo, el día de ayer el activista Julián LeBarón, desmintió la salida de una caravana, dijo que su la comunidad de Galeana, en Sonora no iría.

''Eso fue un propuesta de un senador de Dakota del Norte para los familiares que viven en ese lugar, los familiares de La Mora. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, la comunidad de Galeana, Sonora, no irán'', aseveró Julián.

