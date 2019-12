Involucran a secretario de Gobierno de Bonilla en escándalo de "moches"

Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal en Baja California, reveló que el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, estuvo enterado de la presunta corrupción de funcionarios de primer nivel en la administración de Jaime Bonilla, quienes supuestamente recibieron "moches" millonarios de parte de empresarios para obtener contratos.

Detalló que, al enterarse de los hechos, le dijo a Rodríguez Lozano (quien también está señalado en este escándalo de corrupción) que revisara el tema para deslindar responsabilidad al interior del gobierno de Bonilla, pero éste no actuó, por lo que le notificó personalmente al gobernador de las irregularidades.

La secretaria de Integración y Bienestar de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, y el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Jesús Núñez Camacho, habrían recibido más de 25 millones de pesos en efectivo y apoyos en especie por parte de empresarios, a cambio de otorgarles contratos durante la administración de Bonilla.

En redes sociales se filtraron mensajes de conversaciones entre Cynthia García y Rosendo Colorado, un cercano colaborador de la funcionaria, encargado de contactar a los empresarios y recolectar el dinero.

En ellas, la funcionaria le reclama a Colorado que hacían falta 100 mil dólares de un dinero acordado.

"Chendo eso no puede ser un error, como a hacer un error entregar eso y lo que está faltando es casi la mitad", se escuchó decir a Cynthia Gissel García Soberanes.

Escala escándalo

"Yo le notifiqué personalmente (a Rodríguez Lozano), le informé porque en unos chats que me enseñaron estaba mencionado el secretario de Gobierno, le dije que recibiera (al denunciante) y lo recibió pero para maltratarlo, nunca (puso una denuncia)'".

El delegado federal subrayó que esta investigación sobre la entrega de "moches" comenzó en septiembre cuando, en un retén militar, soldados descubrieron a un colaborador de la ex secretaria de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissel García, transportando dos millones de pesos, así como decenas de miles de dólares, en un vehículo.

Me enteré exactamente un día después de la toma de protesta (de Bonilla), aun así esperé uno o dos días después de verificar con la Policía Federal

(Me dijeron que) en el carro se identificaron como enviados de esta señora (García), se comunicaron con ella y fue ella quien dijo que eran 4 millones 700 mil pesos, que era dinero para prótesis, que trabajaban para el nuevo gobierno



Ruiz Uribe aseveró que notificó al gobernador del incidente y fue testigo de cuando Bonilla le llamó a García Soberanes para decirle que iniciaría una investigación.

"Te llamo porque va a iniciar una investigación, te aviso porque te van a buscar'', le dijo Bonilla a su colaborador.

En ese entonces, según las investigaciones, García Soberanes tenía como colaborador a Rosendo Colorado, quien presuntamente fue el enlace con los empresarios para entregar los "moches''.

Cynthia Gissel fue notificada por el propio gobernador de que había una investigación y empezó un movimiento muy nervioso de todos ellos, este señor Rosendo (Colorado) trabajaba con ella y cuando ella es notificada por el dinero del retén, ella le comentó a su equipo muy nerviosa lo que sucedía



Eso provocó que este señor (Colorado) viniera a platicarme lo que había ocurrido, tomé nota e informé al gobernador y lo voy a hacer todas las veces que tenga que ver con una cuestión de ese tipo porque no estoy para ser tapadera de nadie



Bonilla libera de culpa a Rodríguez Lozano

Al respecto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez liberó de culpa a Amador Rodríguez Lozano del caso de los "moches", escándalo por el que fueron separados de su cargo dos secretarios.

Entrevistado en la Casa de la Cultura de Mexicali, después de la presentación del Plan Maestro de Regeneración del Centro Histórico, Bonilla Valdez respondió que "no, de hecho, yo no tengo ninguna indicación, cuando menos de la investigación de que él (Rodríguez Lozano) esté involucrado".

Descartó que la llamada Cuarta Transformación haya iniciado mal en Baja California, ya que han hecho lo que otros gobiernos no, como es sacar a la gente que obra mal, otros gobiernos le condonan todo, éste no.

"No hay vacas sagradas, el que se equivoca se va, este no es el gobierno del PAN, aquí no se va a permitir ni siquiera un señalamiento de ese tipo, porque la población espera más".