Investigarán a juez tras liberación de junior que mató a Juan Carlos

PUEBLA.- A Yamil sus propios abogados y Alejandro Julián Rosas Moro, el defensor de su víctima, le construyeron un escenario de privilegio para que quedara libre por el asesinato de Juan Carlos Medel, joven a quien atropelló en un auto de lujo, dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En presencia de don José y doña Rufina, padres de Juan Carlos Medel, el mandatario afirmó que los abogados que debieron trabajar en favor de la víctima en realidad ayudaron siempre a la defensa de Yamil, quien este martes deberá presentarse a audiencia.

El abogado Rosas Moro hizo que don José firmara un documento para un simple cambio de abogado, cuando en realidad era la aprobación para buscar un acuerdo económico con el victimario de su hijo.

Este es un caso, señaló Barbosa, en el que se cometieron muchas irregularidades para beneficiar a los ricos y no a los pobres, por lo que "pediremos que se revise y se haga justicia, porque ni siquiera se sabe si a Yamil se le hizo un examen de alcoholemia y en caso de que se le haya aplicado hay que ver los resultados."

El consejero jurídico Ricardo Velázquez será el responsable de pedir al Consejo de la Judicatura Federal que revise el desempeño del juez que dejó libre a Yamil, porque "es un caso, que no debe repetirse, de cómo el sistema de justicia trata a un pobre y a un rico. La justicia, dijo Barbosa, no debe depender de las posibilidades económicas y sociales, eso nunca más pasará mientras yo sea gobernador."

Agregó que también se pedirá al órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado de Puebla que revise el actuar de los ministeriales involucrados, y a la Secretaría de Seguridad Pública que revise la intervención de los agentes en el momento de los hechos, pues no debieron dar privilegios a Yamil.

Don José dijo que "yo no me echo para atrás, quiero la cárcel para el sujeto que mató a mi hijo, que no vuelva a manejar, que no se le dé derecho a seguir matando". No queremos que quede impune la muerte de mi hijo Juan Carlos, dijo doña Rufina Villa, madre de Juan Carlos.

El gobierno del estado adelantó que promoverá una reforma para agravar la penalidad de los delitos de tránsito cometidos por conductores en estado de ebriedad y para sancionar a las autoridades que no incorporen indagatorias a fin de crear escenarios que favorezcan a los victimarios.

El martes 24 de noviembre Juan Carlos Medel fue asesinado en la Vía Atlixcáyotl por Yamil G. A, quien conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad un Mercedes Benz deportivo.

Era el primer día de Juan Carlos como despachador en una gasolinería, a donde entró a trabajar con el propósito de ahorrar para liberar su título como licenciado en psicología que obtuvo en la Universidad de Oriente.

Desde el primer momento Patricia, hermana de Juan Carlos, dijo que los abogados de Yamil "quisieron persuadirnos de demandar y para que otorgáramos el perdón, pero ya no hay nada que hacer para volver a la vida a mi hermano, y en vista de que (Yamil) tiene gran poder económico y de que la policía auxiliar parecía tener contacto con él, queremos alzar la voz.





kach