Investigan desvío de mil millones en administración de Gali Fayad

He encargado a la Secretaría de Medio Ambiente poblano de que me entrega una relación de todas las fábricas, granjas, casas, poblaciones, que contaminan las aguas del río Atoyac para que hagamos lo procedente, no solamente imponer sanciones y esperar que corrijan, no, porque detrás de la necesidad existen una bola de justificantes, vamos a clausurar