Investigan al secretario de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al Secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda por lavado de dinero.

La denuncia que fue puesta el pasado 17 de marzo, involucra a las firmas Morales Inmobiliaria Dub y Ojeda & Asali, así como a las personas identificadas como Óscar Isaac Rodríguez Hernández, María Elena Moreno Trejo y Martín Ismael Meneses Barrañón, publicó Reforma.

Te puede interesar CJNG y Familia Michoacana, detrás de la violencia en Morelos

"Dichas personas desplegaron una serie de conductas que consisten esencialmente en operaciones dentro del sistema financiero nacional, mismas que tiene su origen en el despliegue de conductas ilícitas y tienen como objetivo ocultar su origen, propiedad y destino frente a las diferentes autoridades del País", establece la denuncia de la UIF ante la FGR.

La firma inmobiliaria Ojeda & Asali también fue señalada como parte de una red de empresas utilizadas en el sexenio del ex Gobernador Javier Duarte para, presuntamente, desviar recursos públicos, como consta en otra investigación de la PGR desde el 2016.

Ojeda ha utilizado a integrantes del despacho Ojeda & Asili para ser funcionarios estatales, tal es el caso de Mauricio Robles Cortés, nombrado por éste como su coordinador de asesores desde 2018.

Gobierno de Cuauhtemoc Blanco y las investigaciones pendientes

El Secretario de Gobierno es el segundo funcionario en Morelos de alto nivel investigado por la UIF y de mayor cercanía con el Gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que José Manuel Sanz Rivera, exmanager de Cuauhtémoc Blanco, "si es investigado en el denominado caso 'Primavera'", donde se indaga un presunto desvió millonario a Suiza.

A principios de marzo, el funcionario federal dio a conocer que se investigaban una serie de operaciones financieras realizadas por "un jefe de gubernatura de un gobierno local" por un monto de 741 millones de pesos.

Desde ese momento se especuló que se trataba de Sanz Rivera, actual jefe de la gubernatura, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador de Morelos y hasta hace unos meses era quien mayor poder tenía en el gobierno estatal. las indagaciones se iniciaron tras recibir dos denuncias anónimas en la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se alertaba del desvió de recursos públicos a Suiza.

Nieto Castillo negó que Blanco Bravo también sea investigado por ese delito. "No, el gobernador del estado de Morelos no está siendo investigado por la Unidad de Información Financiera, no tenemos un indicio para hacer alguna investigación sobre ello".

bl