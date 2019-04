Investigan a jefe de policía de Los Aldama por presunta relación con el crimen organizado

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 02/04/2019 04:24 p.m.

Monterrey, N. L.- La Secretaría de Seguridad Pública estatal concentrará a elementos de Fuerza Civil en el municipio de Los Aldama, donde el jefe de la policía estatal fue detenido en posesión de armas y metanfetaminas.

Franco del A. director de la corporación de esa localidad a unos 152 kilómetros al noreste de Monterrey, fue detenido el pasado 26 de marzo por elementos de Fuerza Civil en posesión de armas y droga. y ahora se le investiga por presunta participación con algunas células del crimen organizado.

También se detectó a dos personas que se hicieron pasar por policías a las cuales se investigan pues custodiaban a un vehículo sospechoso a bordo de una camioneta granadera sin logotipos y con un arma de grueso calibre.

Aldo Fasci, secretario de Seguridad, informó que se apoya a los municipios que no tienen los suficientes elementos policíacos, pero negó que Fuerza Civil tomara el control del mencionado municipio, aunque en el caso de Aldama estarán apoyando con supervisión.

"No podemos hacer todo al mismo tiempo, recuerdo que cuando tocó San Pedro no fue sencillo, no podemos tener a los elementos de Fuerza Civil en todos los municipios. Tengo que concentrarlos, esa es la esencia de FC, mientras más los traiga desperdigados menos fuerza tienen, estamos recuperando municipios y los mando a otros".

El día de los hechos, policías de Fuerza Civil acudieron con una orden a catear la propia corporación de policía de Los Aldamas y el palacio municipal. En éste último encontraron residuos de mariguana y una pipa y en la dirección municipal policiaca también algo de droga y un arma larga.

"La violencia está en los extremos de los municipios del área metropolitana, debemos estar preparados", mencionó Fasci quien habla de realizar una limpia de policías municipales y que a la fecha van 150 en San Pedro y 80 en Fuerza Civil.

Por otro lado, el alcalde del municipio de Los Aldama, Nuevo León, José Luis Peña, del Partido Nueva Alianza, fue entrevistado por la fiscalía para aportar información por el caso del director de policía detenido y del cateo a la comandancia y presidencia municipal, confirmó el vicefiscal Luis Enrique Orozco.

Confirmó que hay tres personas detenidas y en espera de resolverles su situación jurídica, el director de la policía local y dos supuestos policías.

Orozco explicó que en su declaración que el edil Peña Peña aseguró desconocer información sobre los presuntos actos ilícitos que se cometían en el edificio municipal.

Como parte del operativo se encontraron además municiones de armas de alto poder que no corresponden a las que utilizan los elementos municipales.

Los Aldama es una población con unos dos mil habitantes y es junto con municipalidades del oriente y norte de Nuevo León las que enfrentan problemas de inseguridad al colindar con Tamaulipas y en donde, grupos del crimen organizado controlan los territorios.

