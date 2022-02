Investigación sobre crimen a periodistas en BC, a cuentagotas

El gobierno de Baja California afirma que hay avances, pero no han brindado detalles del crimen de los periodistas Lourdes Maldonado López y Margarito Martínez Esquivel

TIJUANA.- La investigación sobre los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López se mantiene en total sigilo en el gobierno de Baja California.

TAMBIÉN LEE: Periodistas protestan en 47 ciudades del país contra la violencia

Tanto el fiscal general Iván Ricardo Carpio Sánchez como la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirman que hay avances, pero no han brindado detalles.

No puedo compartirlos justamente porque no podemos poner en riesgo la investigación. Hay avances, el fiscal especial está realmente obteniendo información muy importante

El pasado lunes, durante la instalación del Mecanismo Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el fiscal general dio el mismo argumento a la prensa que lo cuestionó por el avance en los expedientes.

Estaré estableciendo en algún momento dado algún compromiso de periódicamente estarnos reuniendo para comunicarles

Carpio Sánchez solo aseguró que en ninguno de los dos homicidios hay personas detenidas y negó que el paso del tiempo reduzca las probabilidades de obtener resultados favorables.

Añadió que, además de definir a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, así como el móvil, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa verificando si la policía de Tijuana cumplió con su obligación de vigilar a Maldonado López como parte de las medidas de protección que ella tenía.

También dijo que, a una semana y media de ese crimen, los servicios periciales ya tienen datos de la ojiva que recuperaron del cuerpo, pero no tienen el casquillo percutido.

"No significa que alguien no procesó correctamente una escena, o que alguien lo manipuló o lo robó. Pudo haber sido, incluso lo comentamos, un arma que no desprende casquillos, como es el caso de un revólver", insistió el fiscal general.

"Estamos investigando todo y a todos", añadió.

RENUNCIA FISCAL CENTRAL

Hiram Sánchez Zamora, quien formó parte de la Fiscalía General de Baja California durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, renunció al cargo de fiscal central a partir de este miércoles.

El ahora ex funcionario dijo que anunció su salida al fiscal general Iván Carpio Sánchez desde el martes y nada tiene que ver con los recientes asesinatos de periodistas en Tijuana que tienen a la FGE en el centro de la atención pública.

"Es una determinación personal", aseguró en breve entrevista telefónica, quien entre diciembre y enero fue encargado de despacho de la fiscalía general tras la renuncia de Guillermo Ruiz Hernández al llegar el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Durante la titularidad de Ruiz Hernández en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, Sánchez Zamora fue fiscal central y a ese cargo había vuelto desde que el 19 de enero Carpio Sánchez fue nombrado fiscal central en el Congreso bajacaliforniano a propuesta de la gobernadora.

Dos días antes de ese nombramiento, Hiram Sánchez estuvo en la escena del crimen de Margarito Martínez Esquivel, el fotógrafo independiente de la fuente policiaca asesinado frente a su casa.

Una semana después, estuvo en la escena del crimen de la periodista Lourdes Maldonado, también frente a su vivienda, pero acompañando ya al nuevo fiscal central.

rst