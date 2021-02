Interinato a gobierno de Puebla une antagónicos y divide aliados

PUEBLA (La Silla Rota).- La definición del gobernador interino en Puebla, tras la muerte de la mandataria panista Martha Erika Alonso Hidalgo ha provocado que líderes de la coalición Juntos Haremos Historia (PRD, PT y PES) se dividan y sumen en criterios con sus antagónicos de Acción Nacional.

Morena sostiene que debe hacer valer su mayoría –tiene 22 de 41 votos- y ha presentado una terna a la Secretaría de Gobernación Federal. El PAN pide respetar el origen partidista de la gobernadora muerta el pasado 24 de diciembre al lado de su esposo el ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas y, los ciudadanos reclaman el espacio ante el Congreso Local con la postulación formal de 12 personas, algunas también vinculadas a partidos políticos.

Ante las lagunas jurídicas que existen en la Constitución de Puebla en el procedimiento para elegir al gobernador interino, los líderes de las fracciones parlamentarias con representación ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política tendrán que llegar a dos primeros grandes acuerdos: definir fecha de elección del interino y elegir criterio de interpretación, en el sentido si lo nombran por mayoría calificada o simple, explicó la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Rocío García Olmedo.

La meta es que el gobernador sea electo por unanimidad del Congreso Local de Puebla, dijo. Sin embargo, los integrantes de la LX Legislatura han tenido confrontaciones verbales y estuvieron a punto de golpearse, a partir del 15 de septiembre que rindieron protesta.

Mientras la lista de aspirantes ciudadanos y políticos a ser el gobernador interino crece, existe un bloque de diputados integrados por el PAN, PRI y ahora hasta el PT, que coinciden en la viabilidad de que la posición sea ocupada por ciudadanos que estén al margen de partidos, para que garantice condiciones durante la elección que se llevará a cabo en Puebla para elegir gobernadora o gobernador en el mes de mayo o junio, según pacten los parlamentarios.

Morena se fractura Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, el diputado local Héctor Alonso Granados y el diputado federal Héctor Jiménez y Meneses integran la terna que el ex candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta presentó a la Secretaría de Gobernación Federal, declaró el segundo a este medio de comunicación. Diputados locales apoyaron su postulación y la de Gabriel Biestro, mientras el petista José Juan Espinosa Torres impulsó la nominación del ex priista Jiménez y Meneses para obstaculizar el camino de Biestro Medinilla, agregó. Después de elegir la terna, narró, 18 diputados locales intentaron impulsar a Gabriel Biestro como la única propuesta de Morena, pero la terna ya estaba en el escritorio de la Secretaría de Gobernación y su intento por ser propuesta única fracasó. “Alguien cuestionó su preparación, que no tiene carrera, que solo ha sido dirigente de partido y que, pues aquí le ha faltado llevar el Congreso, porque esto es de hombres de Estado no de improvisados. “Seremos nosotros quienes busquemos hacer una unidad con algunos de Por Puebla al Frente o con todos si es posible, porque ellos tampoco quieren a (Gabriel) Biestro, pregúnteles. Aquí José Juan ya expresó que no lo va a apoyar, entonces las va a pasar un poco complicadas, si es que quiere dar un golpe de timón. “Pero si la dirigencia nacional nos dice una línea tendremos que acatarlas. Sea quien sea. Aunque sea Biestro, que reitero no es poblano, no tiene más que tiene tres años aquí y su experiencia se circunscribe a ser presidente del partido (…) me preocupa la inexperiencia, la falta de oficio de otros actores políticos”. Refirió que Gobernación también analiza los perfiles que Acción Nacional presentó como el de la secretaria de Desarrollo Social, Susana Riestra Piña. Ahora se suma PT al PAN

A los cuestionamientos contra Gabriel Biestro se sumó el diputado del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres, quien acusó que carece de estudios y advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo dejará pasar, porque los diputados no deben ser juez y parte.

Gabriel Biestro no se descartó para el interinato, pero indicó que se deben esperar los tiempos.

Sin embargo, ante la postulación de Biestro, Espinosa Torres declaró que busca “agandallarse” el interinato y sacar provecho de la muerte de la panista Martha Erika Alonso, cuando las elecciones se ganan en las urnas.

A menos de cuatro meses de arrancar la Legislatura, y luego de que Biestro Medinilla lo defendió cuando intentó liarse a golpes en una sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Espinosa Torres ahora comparte criterios con el líder de la fracción panista, Marcelo García Almaguer, a quien ha descalificado constantemente por responder a los intereses del ex mandatario Moreno Valle y con la priista García Olmedo, en el sentido que ninguno de los 41 diputados locales debe ocupar el interinato.

Lagunas jurídicas

La priista García Olmedo en entrevista, explicó que hay dos lagunas jurídicas que debe salvar el Congreso Local respecto a la elección del gobernador interino.

La primera se refiere al término para nombre a una persona ante la ausencia definitiva de la gobernadora Martha Erika Alonso. La Constitución de Puebla sólo habla de inmediatez, pero no precisa días, precisó.

Por acuerdo de los líderes parlamentarios, agregó, la decisión es que sea nombrado antes del 14 de enero. Es decir, a más tardar el domingo de esta semana.

El segundo problema de interpretación que enfrenta la Legislatura tiene que ver con el hecho de si debe ser electo por mayoría simple o calificada.

La Constitución de Puebla precisa si la mayoría de los 41 diputados locales puede elegir interino o requiere de las dos terceras partes, lo que obligaría a Morena a negociar con la oposición para obtener los votos necesarios, debido a que sólo cuenta con 22 de 41.

Morena, defiende la postura de mayoría simple.

El PRI, agregó, apelará a que sea por mayoría calificada para darle legitimidad.

En ausencia definitiva de presidente de la República o de algún presidente municipal, la ley habla en ambos casos de elegir a un interino a través de mayoría calificada, argumentó García Olmedo.

“Perfiles” al interinato

Adicional a los nombres que barajan Morena y el PAN ante la Secretaría de Gobernación, el Congreso del Estado hasta este martes ha recibido 12 propuestas para ocupar la gubernatura interina: Abraham Quiroz, Enrique Cárdenas, Felipe Soriano Sánchez, Gabriel Hinojosa, Guillermo Pacheco Pulido, Héctor Sánchez, Humberto Morales Moreno, José Doger y Corte, Marcia Luz García Fernández de Lara, Paola Migoya, Ricardo Villa Escalera, Rosa Márquez.

Abraham Quiroz: Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y candidato a la gubernatura de Puebla por Morena en 2016 cuando perdió.

Enrique Cárdenas: El economista fue rector de la Universidad de las Américas de 1985 a 2001 y director ejecutivo del Centro de Estudio Espinosa Yglesias. Buscó ser el candidato de Morena a la gubernatura y ante la falta de acuerdos intentó hacerlo por la vía independiente sin éxito porque no alcanzó el número mínimo de firmas para postularse.

Gabriel Hinojosa: Primer alcalde panista de Puebla en el periodo de 1996 a 1999. Después de diferencias con Acción Nacional renunció a su militancia albiazul.

Guillermo Pacheco Pulido: Ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente municipal de Puebla por el PRI. Su nombre siempre se mencionaba para la gubernatura, pero nunca fue postulado por el tricolor.

Héctor Sánchez: Síndico de Puebla en el periodo del entonces presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad. Tras su paso por el ayuntamiento fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia y es el presidente del Poder Judicial, quien tomó protesta a Martha Erika como gobernadora.

José Doger: Exrector de la BUAP y ex auditor general del desaparecido Órgano Superior de Fiscalización (OFS).

Marcia Luz García Fernández de Lara: Cercana al exgobernador de Puebla, Alfredo Toxqui Fernández de Lara.

Paola Migoya: Excandidata a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde Ecologista de México.

Ricardo Villa Escalera: El empresario y expanista buscó ser candidato a la gubernatura de Puebla por varios partidos y al final por la vía independiente.

Rosa Márquez: Fundadora del PRD en Puebla, ex diputada federal del sol azteca y actualmente regidora de Puebla por Morena.

A lista suman los nombres del propio Jesús Rodríguez Almeida, encargado de despacho del gobierno de Puebla, quien no debe ser descartado para el interinato, según lo declarado este día por el líder de la fracción parlamentaria del PAN, Marcelo García.

Por el PAN pudieran impulsar otros perfiles como los del ex senador Humberto Aguilar Coronado y de la diputa federal Maiella Gómez, que suma al de la ex diputada local por Nueva Alianza, Susana Riestra.

Por Morena también se ha mencionado en las listas de medios locales al ex priista Ignacio Mier.

La priista García Olmedo recordó a sus pares que están llamados a tomar acuerdos pese a sus diferencias para dar tranquilidad a la entidad, tras el conflicto postelectoral que vivió Puebla de casi cinco meses y la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

mvf