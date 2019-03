Intentan linchar a jóvenes que trataron de asaltar a un taxista en Veracruz

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 04/03/2019 02:13 p.m.

Veracruz, Ver.- Dos jóvenes estuvieron a punto de morir linchados por una turba cuando uno de sus amigos, bajo los efectos del alcohol, trató de asaltar con un puñal a un taxista en la colonia Geo Vilas del Puerto, al norte de la ciudad de Veracruz.

Según el testimonio de uno de los afectados, él y otros tres amigos que llegaron al Carnaval de Veracruz 2019, y fueron a dejar a uno de sus compañeros debido a que se había fracturado una pierna.

Ya ahí, decidieron quedarse a dormir y seguir conviviendo pues ya era tarde, sin pensar que uno de ellos salió en la mañana para intentar asaltar al taxi.

El sujeto sacó una navaja para quitarle el dinero al operador, pero en un descuido, el chofer logró huir para pedir auxilio a los vecinos.

En segundos, decenas de pobladores salieron con palos y machetes para hacer frente a los presuntos delincuentes y ayudados por otros taxistas lograron rodear la casa donde estaba hospedados.

Los colonos dijeron que estaban hartos de tantos asaltos y robos, por eso golpearon a dos de los responsables, los desnudaron y los amarraron uno arriba del otro, para exhibirlos en lo que llegaba la policía.

Uno de ellos, de nombre Iván de Jesús, dijo durante su rescate que, en efecto, uno de sus amigos sacó un cuchillo para atacar al taxista, pero fue una decisión que tomó sin que ellos supieran de sus intenciones.

"Yo nunca he delinquido y la persona con la que tuvo problemas, él solo señalaba a una persona, no a nosotros. la verdad, hablando con sinceridad no hemos tomado, ni robado ni nada, nos detuvieron, según por cómplices de robo, pero nada que ver. Nos bajaron de un camión, nos dio miedo, la verdad pensé lo peor".

Ambos muchachos quedaron uno arriba del otro, mientras que los otros dos moradores lograron huir, pero ya son buscado por las autoridades.

