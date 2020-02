Insabi incumplió acuerdo con Jalisco, la entidad no suma: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al asegurar que la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es "un ataque" contra el estado que mandata, negó que se haya concretado la adhesión de la entidad al sistema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que pretende ofertar atención médica gratuita universal en el país.

Al respecto, el gobernador jalisciense dijo que el Insabi incumplió el acuerdo al que llegó su titular, Juan Ferrer, directamente con Alfaro, gobernador entrevistado luego de participar en los Foros Temáticos Ciudadanos y Sectoriales "Hacia una Nueva Constitución Política de Jalisco".

"Juan Ferrer me dijo que ya quería que se lo mandáramos firmado, lo firmé junto con los demás funcionarios que tenían que hacerlo, lo envíamos y a los tres días nos mandaron algo totalmente distinto en un documento que evidentemente es, literal, un ataque a Jalisco, es una afrenta que esperamos hoy se pueda aclarar", señaló Alfaro.

Al insistir en que no cedería a las presiones del gobierno Federal y se espera "una voluntad genuina" de mejorar los sistemas de salud.

Al respecto, refirió que el documento que le enviaron planteaba que la aportación federal se mantendría igual que el año pasado, mientras la aportación estatal sea del triple, alrededor de mil 700 millones de pesos, monto interpretado como una amenaza.

Bajo este tenor, Enrique Alfaro dijo que espera aclarar el tema en persona con el presidente durante la visita de AMLO al estado programada para este fin de semana, durante la cual dará una última oportunidad al gobierno federal para que recapacite y demuestre voluntad.

"Le pedimos al Presidente que toda la compra de medicamentos la haga el Gobierno Federal. No tenemos problema en eso. No les vamos a dar pretexto. Lo que no vamos a hacer es entregar los hospitales, los recursos y el personal que son del Estado y que se han construido con muchos años de esfuerzos, entre otras cosas los hospitales civiles", detalló el gobernador.

"Jalisco no va aceptar amagues. Me da mucha tristeza que el gobierno federal esté jugando con la salud de los jaliscienses porque con esos temas no se debe de jugar a la política".

Alfaro expuso que en caso de no establecer un acuerdo, los primeros afectados serán los Hospitales Civiles, por lo que buscará rutas específicas para adquirir recursos y hacerle frente al problema.

Aunque desconoce el número de personas afectadas por quedarse sin seguridad social, Alfaro Ramírez aseguró que lo que preocupa es la relación que esta cifra tiene con lo que aportan ambos niveles de gobierno, federal y estatal.

"El proyecto que nos enviaron con la estimación de lo que tendría que ser la supuesta aportación solidaria que tendría que hacer el estado, está hecha con el último corte de afiliados al Seguro Popular; es absurdo y no se sabe si son más afiliados o no", señaló.

En tanto, aseguró que la posición de Jalisco no pretende escalar a debates políticos, en el entendido de que cada entidad puede tomar la decisión que mejor le convenga a su población.

"Jalisco tiene con qué salir adelante de esto, pero por supuesto que en el tiempo lo que está haciendo el gobierno federal es poner en riesgo la prestación de los servicios de salud por un asunto que nada tiene que ver con la idea de hacer los servicios de salud gratuitos o la idea de garantizar el acceso universal".

Jalisco, junto a otros cuatro estados, son los que no se han suscrito al convenio del Insabi.

