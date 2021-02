Inicia travesía a México de esposa del mexicano fallecido en Perú

Mérida, Yucatán.- La señora Ethel del Carmen Trujillo Trujillo podría ser repatriada a México por dos diferentes vías áreas. No existe la garantía de que llegue directamente a Mérida y tampoco se ha definido que día saldría de Perú en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana:

“El avión saldrá mañana posiblemente, sería ideal que no fuera a México (Ciudad de México) y sea directo Mérida, pero bueno estamos esperando la confirmación, aquí en el estado ya están listos para recibirla, ellos verán los protocolos sanitarios” declaró en entrevista con La Silla Rota el profesor Alonso Rodríguez Trujillo, hijo de Ethel.

Tras la pérdida de su esposo, Isaías Rodríguez y Rivero, el primer mexicano que murió en el extranjero por covid-19. Ella tuvo que enfrentarse al luto en cuarentena sola en la habitación de un hotel en Cuzco, Perú, donde la puerta y calles aledañas eran sitiadas por el ejército.

Le dejaban la comida en la puerta sin ningún contacto y durante unos días careció de insumos como jabón y ropa limpia.

La presión en las redes sociales y las solicitudes de ayuda de su familia en los medios de comunicación rindieron frutos y este sábado el canciller Marcelo Ebrard anunció vía Twitter que un avión de la Fuerza Área Militar iría a buscarla.

Las dos rutas posibles para el rescate, según explicó Alonso, son Cuzco-Lima-México y Cuzco-Arequipa-México / Mérida:

“El problema es que solo pilotos que saben aterrizar en la zona se arriesgan, no quiere decir que no puedan llegar aviones, una opción era Cuzco-Lima-México y la otra Cuzco-Arequipa-México o Mérida. Dependiendo si el avión de la fuerza aérea puede aterrizar” explicó el joven profesor.

Lo que también es un hecho es que no será inmediato que saldrá de Cuzco “No, hoy no sale, porque mi mamá le están dando atenciones básicas, casi diez días no comió, esperan mejore anímicamente” detalló.

Cabe mencionar que ella dio positivo a covid-19 pero no presentó los síntomas como su esposo, por lo que llegaría a terminar su cuarentena. Para ser trasladada será encapsulada y esta razón es una de las prioridades para cuidar su estado emocional:

“Mi mamá tiene un trauma psicológico y no sabemos si puede haber una situación emocional que empeore su salud, no por el virus. Preocupa que emocionalmente no altere su ritmo cardiaco, respiración. Nosotros nos mantenemos en contacto con ella, hacemos videollamada” contó su hijo.

La familia de la señora Ethel aunque lamentan la muerte de su papá, saben que no será pronto que puedan tener sus cenizas y despedirlo como a él le hubiera gustado. En tanto serán las autoridades de Perú quien se comprometieron a resguardarlo.

El Avión de la Fuerza Aérea Mexicana con matricula 3916, despegó del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cuzco, Perú, confirmó hoy el periódico El Universal. Donde también confirmó que el avión aterrizará en la Base Aérea Militar No. 8, en el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, en Mérida, Yucatán.