Inicia Mario Zamora su camino rumbo a la gubernatura de Sinaloa

CULIACÁN.- Con una primera jornada que lo llevó por los seis de los 18 municipios de la entidad, el candidato a gobernador por la alianza del PRI, PAN y PRD, Mario Zamora Gastélum, arrancó su campaña y destacó su propuesta de crear una Financiera Estatal para entregar créditos baratos para quienes deseen salir adelante con su esfuerzo y talento.

El abanderado de la alianza Va por Sinaloa empezó las actividades al primer minuto de este domingo en Guasave, donde se reunió con productores de granos y hortícolas de esta región, en el corazón agrícola del país.

Hoy la alianza economía está moribunda y requiere una reactivación y la mejor manera para reactivarla es con crédito barato, crédito a costo, algo que el gobierno sí tiene capacidad. Hoy si vas a un banco de desarrollo, Nafinsa, la Financiera Rural, el propio Bancomext ya no tienen sucursales aquí, ya no hay ni funcionarios que atiendan esas instituciones. Vamos a ir al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo a traer dinero, dinero barato, a costo que no va a a ser para el gobierno sino para la gente que quiera trabajar, salir adelante con su esfuerzo, sus ganas y su talento

Mario Zamora realizó su mitin de inicio frente al Hospital General de Guasave, donde agradeció al personal médico y de enfermería el compromiso y la vocación con los que han enfrentado la pandemia del Covid-19 bajo riesgo de sus propias vidas.

Por la mañana el candidato estuvo en Mazatlán donde recorrió dos colonias populares, el mercado Juan Carrasco y parte del malecón en la zona llamada Playa Norte, donde dialogó con pescadores y ciudadanía general.

"Vamos a hacer un gobierno cercano, un gobierno atento y un gobierno que resuelva cosas. Un gobierno que no diga mentiras; no va a haber un gobierno perfecto, quien diga eso miente. Va a ser un gobierno honesto, transparente. Hace unos días hice público todo: cuánto tengo, cómo lo tengo, cómo lo gano porque la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción; no son los discursos, no es la buena voluntad, es transparentar", dijo Mario Zamora.

Por la tarde, Mario Zamora estuvo con maestros en el municipio de Elota donde se comprometió a reactivar el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

El candidato de la alianza Va por Sinaloa también visitó Culiacán, la capital del estado, en un evento con la sociedad civil. De ahí se trasladó al municipio de Salvador Alvarado y cerró la jornada en su natal Ahome.