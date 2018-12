Inicia debate para interinato en Puebla, ante muerte de Martha Érika Alonso

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 26/12/2018 01:09 p.m.

PUEBLA (La Silla Rota).- Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Local, la Secretaría General de Gobierno notificó vía oficio, la ausencia absoluta de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Tras referirse al deceso de la panista como un lamentable hecho, la dependencia estatal solicitó se nombre en un periodo no superior a 30 días, a una gobernadora o gobernador interino.

Descartan explosivos en helicóptero siniestrado de Martha Érika y Moreno Valle

El oficio fue girado por el titular de la SGG y actual encargado de despacho, Jesús Rodríguez Almeida, quien en una entrevista radiofónica manifestó que mientras esté al frente del gobierno de Puebla buscará trabajar por la paz social y cumplir con los objetivos trazados por la panista Martha Erika Alonso -quien sólo tenía 11 días en el cargo al momento de su deceso-.

Durante la sesión, el líder de los diputados locales del PAN, Marcelo García Almaguer, pidió se aclaren las condiciones de la muerte de Martha Erika Alonso y del ex gobernador y actual senador Rafael Moreno Valle, así como del asistente de éste y de los dos pilotos que lo acompañaban.

No vamos a permitir que sea una historia que nunca se resuelva, porque Puebla quiere justicia, expresó el panista.

"No se trata de suponer, ni de generar teorías sin fundamento. Si no se trata de que quienes hoy gobiernan el país estén a la altura para evitar la especulación. La conducción de los gobiernos debe ser profesional, de no hacerlo se generarán más dudas de las que ya existen en los hogares mexicanos."

Agregó que el PAN espera haya un piso mínimo de equidad en el Congreso Local, para que los diputados elijan gobernador interino.

"Demos vuelta a la página como decía la gobernadora Martha Erika Alonso, quien antes de fallecer nos convocó a la unidad a todos".

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente, el petista José Juan Espinosa Torres confía en que a través de acuerdos logren elegir por unanimidad al gobernador interino, para que esté al frente mientras llaman a nuevas elecciones.

Precisó que ningún diputado de ninguna fracción parlamentaria está impedido para asumir el interinato.

Por justicia, el interino debe ser panista: Gali

Para el ex gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad por justicia, el gobernador interino que en próximos días nombrará el Congreso Local โ€“con mayoría de Morena- debe ser panista por un asunto de justicia, ante el triunfo que obtuvo en las urnas la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, quien fue ratificada en el cargo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de las Federación (TEPJF).

"Se debe platicar con los diputados porque había una gobernadora ganadora en el Tribunal y es justo, que haya un interino, además de que haya total transparencia para la nueva elección."

Agregó que el mejor regalo para los panistas Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, quienes perdieron la vida la tarde del 24 de diciembre en un accidente aéreo, va a ser que Puebla la gane nuevamente un panista.

Precisó que él no puede ser gobernador interino, aunque le encantaría y ofreció su apoyo a quien sea designada en la tarea de gobernar Puebla. Sin embargo, la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo declaró que Gali Fayad sería un gobernador viable.

El nombramiento del gobernador interino estará a cargo del Congreso de Puebla, el cual cuenta con mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional.

Mayoría simple elegirá gobernador de Puebla: AMLO

Ante la polémica que se ha desatado nuevamente en el Congreso Puebla por cómo se elegirá al gobernador interino ante la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador precisó en la conferencia matutina que será a través de mayoría simple.

Es decir, en el Congreso de Puebla, ninguna de las fracciones parlamentarias alcanza los 28 votos que le darían la mayoría calificada.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con 22 representantes, solo cuenta con mayoría simple. Sin embargo, a decir de López Obrador basta para elegir gobernador interino.

