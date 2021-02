Inicia ciclo escolar en Yucatán con protestas en escuelas secundarias

MÉRIDA.- Yucatán inició el ciclo escolar con una protesta en 40 escuelas secundarias que manifestaron su inconformidad contra la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) por no renovar el contrato de maestras y maestros de las asignaturas de Artes, Educación Física, Tecnología y Tutoría. En respuesta, la secretaría de Educación estatal detalló que se está dando prioridad a las funciones y perfiles educativos que permitan garantizar que las y los estudiantes puedan estudiar a distancia.

Desde el pasado 13 de agosto, el General del Consejo de Docentes de Yucatán se había pronunciado contra esta decisión de las autoridades educativas. “No está bien lo que hacen, los alumnos tienen derecho a sus maestros ¿porque piensan que pueden ahorrar con la educación?”, señaló en aquella ocasión la coordinadora de las y los maestros, Abril Mayanin Vazquez Buenfil.

En respuesta, el 19 de agosto la Segey informó, mediante un comunicado, que renovaría los contratos a 7 mil 601 docentes y de intendencia. De los cuales 991 corresponden a educación artística y física.

Aunque para el Secretario General de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Yucatán, (SNTE), Ricardo Francisco Espinosa Magaña, esto no resolvió el problema.

Es una respuesta de gobierno, pero no dice cuántos contratos, dónde y cómo. Hoy estaremos esperando las reacciones de los planteles y queremos ver, a partir de hoy, que pasará y si se responde a las necesidades del plantel y el personal de cada escuela

Cabe mencionar que el SNTE no descarta movilizarse y protestar. “Fuimos a dejar un documento, un documento más a la secretaría de educación, no sé hasta cuándo esperamos para convocar a maestros, porque tenemos que ser prudentes, hay una pandemia en puerta, pero no se vale que se excusen en eso para tomar medidas que afectan al personal”, dijo Espinosa Magaña

Para los padres de familia, también representa un atentado contra la formación de sus hijas e hijos.

Por ejemplo, el señor Hugo López que fue a buscar los libros de su hijo en la secundaria federal número 7 “Nidia Betancourt de Ayala”, opinó que el avance académico se verá truncado. “Yo creo que sí atrasa porque son materias contempladas”, comentó.

Y Edgar Solís cree que les impedirá sobresalir en el futuro. “Es cómo retrasar la educación y ahora todo es muy básico”, abundó.

En respuesta a la manifestación, la secretaría de Educación estatal detalló que se está dando prioridad a las funciones y perfiles educativos que permitan garantizar que las y los estudiantes puedan estudiar a distancia.

Y que el personal de apoyo operativo y administrativo será contratado conforme se vaya reactivando la vida escolar en el estado, lo cual dependerá de la evolución que tenga la pandemia.

Finalmente, reiteraron que es un inicio de ciclo escolar inédito en el sistema educativo estatal. “En ese sentido, los niveles de Educación Inicial y Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Indígena y Educación Especial, están trabajando para garantizar que todas las alumnas y alumnos continúen su formación académica de forma exitosa y, en paralelo, se proteja la salud de las y los integrantes de nuestras comunidades de aprendizaje”.