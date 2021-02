Inexacto, que TEPJF haya resuelto sobre duración de gubernatura en BC: Felipe Fuentes

Felipe Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), negó que, como publicó un medio impreso, la Sala Superior haya resuelto la duración de la gubernatura de Baja California.

Al inaugurar la 7ª Feria Internacional del Libro (FIL) del TEPJF “Democracia y Tecnología”, junto con el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, la magistrada de la Sala Regional Especializada, María del Carmen Carreón Castro, y la secretaria general de Acuerdos, Berenice García Huante, Fuentes Barrera destacó que el Tribunal Electoral transmite sus sesiones de manera pública a través de sus redes sociales y en el Canal Justicia TV, con el fin de que la ciudadanía conozca el porqué de cada decisión, y sepa qué sí y qué no se ha resuelto, ya que así se vacuna a la ciudadanía contra la desinformación.

Fuentes Barrera destacó la poderosa herramienta que es la transparencia, en alusión a lo publicado el martes en un periódico de circulación nacional, que señaló que la Sala Superior “confirmó la decisión del Tribunal Electoral de Baja California de ampliar el mandato del gobernador por cinco años, alegando que la demanda en contra de esa decisión fue presentada de forma inoportuna”, información que, dijo, es inexacta.

“Hemos visto en los últimos días en diversos medios de comunicación la emisión de diversas notas que no son exactas, y precisamente si la ciudadanía accede a nuestras sentencias a través de las redes se podrá dar cuenta de las verdaderas sentencias que emite este tribunal… en relación con el caso Baja California, por ejemplo, en donde no hemos resuelto de fondo, se nos atribuye una resolución de fondo que avala un periodo que no es correcto. Esa desinformación desde luego queremos combatirla con la posibilidad de que el ciudadano consulte directamente nuestras sentencias”, dijo Fuentes Barrera.

En el acto inaugural de la FIL estuvieron también en el presídium el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova; el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Acuña, así como la comisionada Blanca Lilia Ibarra.

Felipe Fuentes Barrera destacó que hoy el TEPJF, el INE y el INAI viven una nueva etapa de relación institucional completando un círculo virtuoso con sentencias, con decisiones administrativo-electorales y con transparencia y rendición de cuentas.

Subrayó la importancia de la FIL y el impulso a la lectura, para poder ejercer el derecho de pensar, escribir y opinar libremente y destacó que el México democrático de hoy en día requiere de ciudadanos que consoliden un país de leyes.

En su turno al micrófono, Lorenzo Córdova afirmó que en México la construcción del cambio democrático no es obra de un solo hombre o resultado de un solo episodio. Se ha dado, dijo, a través de varios años que han generado lo que se tiene hasta ahora.

Sostuvo que la visión “creacionista” es una interpretación dogmática de nuestra democracia en México, que niega la historia y la evolución.

Francisco Acuña reconoció que hay una “contemporización virtuosa” entre las tres instituciones y destacó la importancia de la FIL, organizada en las instalaciones del TEPJF.

La 7ª edición de la FIL tiene este año como tema articulador el impacto de la tecnología en el desarrollo democrático; a partir de hoy y hasta el próximo viernes el público visitante podrá acudir a los stands y conocer el catálogo de más de 30 editoriales, así como participar en talleres, mesas de discusión, tertulias académicas y literarias, además de la presentación de libros.

Como parte de las actividades destaca el conversatorio “Oportunidades y desafíos de las redes sociales en las democracias contemporáneas” con personal de Facebook y Google, en donde se reflexionará acerca de las oportunidades y los desafíos que implican las redes sociales para las democracias contemporáneas.

