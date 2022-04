INE ordena bajar spot de Morena en Aguascalientes

"La expresión 'separados robaron...' no es genérica, contiene la imputación de un posible delito que no encuadra dentro del concepto de opinión o crítica y no se trata de la emisión de un juicio de valor por parte del partido, sino que de manera directa existe la imputación de hechos que podrían resultar delictuosos o ilícitos", dijo el INE.