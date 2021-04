INE ordena bajar spot contra Maru Campos por "calumnias"

Por considerar que se calumnia, por presuntos delitos de corrupción y sobornos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió este miércoles dos quejas de la Coalición "Nos Une Chihuahua" y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), relativos a las elecciones en Chihuahua y Michoacán.

En el primero de los casos, María Eugenia Campos Galván, candidata a la gubernatura de Chihuahua denunció al partido Movimiento Ciudadano por la difusión en Facebook del promocional "No hay lugar en Chihuahua", en el que, a juicio de la quejosa, se le calumnia al atribuírsele delitos relacionados con sobornos y corrupción.

Al respecto, el INE decidió otorgar la solicitud de medidas cautelares al considerar que existe una alusión directa sobre hechos que no han sido juzgados, puesto que se incluye la aseveración de que la quejosa "recibió a manos llenas sobornos de César Duarte".

Si bien la Comisión no ignoró que es un hecho notorio que la candidata está hoy sujeta a un proceso penal por posibles hechos delictivos, el promocional realiza imputaciones directas que están aún bajo proceso

En deliberación pública, los integrantes de la Comisión consideraron que las expresiones trascienden una crítica fuerte de la carrera política de la candidata, por lo que debe protegerse la presunción de inocencia en tanto no haya fallo judicial en sentido contrario.

Este jueves, el abanderado de MC por la gubernatura, Alfredo "El Caballo" Lozoya, señaló que Campos trataba de censurarlo con una denuncia ante los árbitros electorales por la difusión de dicho spot.

DEJAN SPOT DE MORÓN

En el segundo tema, la Comisión analizó la solicitud presentada por el PRD para retirar el spot "PT RAUL RADIO", mismo que señaló como uso indebido de la pauta, toda vez que Raúl Morón Orozco actualmente no es candidato a la gubernatura de Michoacán, porque se le retiró el registro por no comprobar gastos de precampaña. El caso está Enel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sobre este tema, la Comisión de Quejas determinó la improcedencia de las medidas cautelares ya que, previo a la interposición de la queja, el propio Partido del Trabajo (PT) había presentado la solicitud de sustitución del material denunciado, misma que ha sido notificada a las concesionarias involucradas, por lo que se trata de hechos consumados.

No obstante, como lo hizo en una ocasión anterior, la Comisión estimó que, si el PT llegara a pautar de nueva cuenta publicidad promocionando la candidatura de Raúl Morón, no deberá ser transmitida en tanto la situación jurídica del apsirante no cambie.

Ambos asuntos fueron aprobados por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.