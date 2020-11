Indignación en Zacatecas por el feminicidio de la pequeña Sofía

ZACATECAS.- El pasado 11 de noviembre, la niña Sofía Alejandra de 12 años desapareció en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, lamentablemente su cuerpo fue localizado en un predio baldío con huellas de tortura.

Puedes leer: Feminicidios, la sombra que ronda en el puerto de Veracruz

Los familiares de la menor reportaron a las autoridades la desaparición de Sofía por lo que se activó el Protocolo Alba de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Pero, a pesar de los esfuerzos por encontrarla sana y salva, su cuerpo fue encontrado ayer.

No se dice "localizada sin vida", se dice "la torturaron y la asesinaron"

Mañana puedes ser tú, tu hermana, amiga, novia, mamá, hija...

¡¡NO ESTAMOS SEGURAS, NUESTRAS NIÑAS NO ESTÁN SEGURAS!!

No estamos todas, nos falta Sofía#JusticiaParaSofia pic.twitter.com/znltKezOov — La bruja ???? (@Labrujaza) November 23, 2020

El cuerpo de Sofía fue encontrado en un terreno en la colonia Abel Dávila cerca del fraccionamiento San Carlos en Fresnillo envuelto en una sabana y con huellas de tortura.

¿Para ustedes cuanto vale una VIDA?¿Siendo sumisos se ha conseguido algo? Siendo respetuosos como dicen y teniendo educación nos respetan como pueblo? ABRAN LOS OJOS QUIEN QUIERA QUEMAR QUE QUEME Y QUIEN NO ESTE DE ACUERDO QUE NO ESTORBE #JusticiaParaSofia #FresnilloFeminicida pic.twitter.com/ZTFjGxp36K — K a r l a (@KapaseheKarla) November 23, 2020

El caso de Sofía ha causado indignación entre los ciudadanos y grupos feministas, quienes exigen a las autoridades esclarecer el caso de la menor por lo que utilizaron el hashtag #JusticiaParaSofia, el cual se convirtió rápidamente en tendencia.

Tras confirmarse la identidad de la niña, familiares y colectivos feministas convocaron a una manifestación por el feminicidio de Sofía, la cita fue en el Palacio Municipal de Fresnillo donde colocaron una cruz con veladoras y lanzaron consignas en contra de las autoridades por la muerte de la niña, en especial, contra el alcalde Saúl Monreal.

Tu vida valía más que una presidencia y paredes quemadas, es por ti Sofi #JusticiaParaSofia pic.twitter.com/9rnF387gOm — frutilupis ?? (@luuualmaraz) November 23, 2020

Sin embargo, la protesta subió de tono y los manifestantes abrieron por la fuerza la puerta principal del Palacio y tras lograr ingresar habrían quemado las instalaciones y tumbaron las letras monumentales con las que se había escrito "Fresnillo" con el objetivo de evitar el ingreso de bomberos y policías.

Zacatecas se manifiesta por el asesinato y TORTURA de Sofía, una niña de 12 años #JusticiaParaSofia #NiUnaMas #NiUnaMenos pic.twitter.com/QcRBOfLVgn — La Mala ???? (@LaMalaC) November 23, 2020

Por su parte, el colectivo Nantzin Zacatecas emitió un pronunciamiento para repudiar el asesinato de la niña Sofía, el cual está dirigido al gobernador Alejandro Tello, al fiscal Francisco Murillo, al alcalde Fresnillo, Saúl Monreal, así como a los diputados locales, donde exigen a las autoridades el esclarecimiento de este y otros crímenes en contra de niños y niñas.

En el manifiesto se reprocha que todos los días en México se asesinen en promedio a 11 niñas y mujeres, lo que constituye una emergencia nacional, tras considerar que "la violencia machista que se viven todos los días, se representa con la forma más cruel de violencia y odio contra las niñas y las mujeres, los feminicidios".

En el pronunciamiento de la colectiva Nantzin Zacatecas se lee: ¡Es por eso que decimos que a Sofy la mató el Estado! ¡Fue el Estado! ¡Si no pueden renuncien! Las niñas y los niños no se tocan, no se violan, no se matan. ¡Justicia para Sofía!.

En tanto, la Secretaría de las Mujeres de Zacatecas emitió un comunicado condenando tanto el asesinato Sofía como la violencia que viven las mujeres en el país.

CIFRAS DE FEMINICIDIO

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación entre enero y septiembre de 2020, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 704 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

La violencia contra las mujeres que viven en México, ha aumentado de manera alarmante, pues según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 2019 fue el año más violento para las mujeres en al menos 30 años con 3 mil 893 casos.

kach