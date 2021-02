Indigna uso de niño para supuesta amenaza contra ''El Mencho''

Esta no es la primera vez que un menor de edad amenaza a líder el CJNG. Foto de la web

A través de redes sociales ha indignado el video de un niño de unos 7 u 8 años portando un arma de grueso calibre, el cual aprovecha para enviar un mensaje a líder cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes ''El Mencho''.

El menor de edad menciona en la grabación a ''El Mencho'' y asegura que puede matarlo en cualquier momento ya que tanto él como los integrantes del (CJNG) no le son superiores.

Se especula que el niño sicario podría pertenecer al cártel Gente Nueva, dirigido por Jesús Gregorio Villanueva, alias ''R5''.

Villanueva Rodríguez, es considerado el máximo líder del grupo de sicarios del cártel Gente Nueva y participó en 2010 un enfrentamiento con los Beltrán Leyva en Tubutama, Sonora en donde murieron aproximadamente 29 personas, la mayoría integrantes del cártel.

En 2013 se rumoró que Jesús Gregorio Villanueva Rodríguez había muerto; sin embargo, diversas versiones apuntan a que sigue con vida y aún dirige al grupo criminal.

Dicho cártel opera en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida como Triángulo Dorado.

De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el cártel Gente Nueva está integrado por 5 mil elementos en todo el país, los que anteriormente fueron entrenados como militares, policías federales, ministeriales y agentes de seguridad privada y que renunciaron a servir a México para estar con el crimen organizado.

Tras las aparición del video, usuarios en redes sociales han expresado su indignación pues consideran que los familiares del menor lo encaminen al mundo de la violencia y el narcotráfico, y mucho menos que lo dejen portar un arma, esté cargada o no, pues no solo ponen en riesgo la vida de las demás personas, si no la del propio pequeño.

Esta no es la primera vez que un menor de edad causa indignación en redes sociales por ser usado para presuntamente amenazar a ''El Mencho'', el primero fue Juan Luis Laguna Rosales ''El Pirata de Culiacán'' quien se volvió famoso por los videos que subía en redes sociales, en especial en el que lanzó insultos contra el líder del CJNG.

Tras la publicación de este video, ''El Pirata de Culiacán'' fue asesinado en diciembre de 2017 en un bar en Zapopan, Jalisco, en esa ocasión el joven de 17 años recibió al menos 15 disparos.

