Incumple gobierno federal promesa de abasto de medicinas en Tabasco

VILLAHERMOSA.- Los pacientes infantiles oncológicos continúan sin recibir adecuadamente sus tratamientos contra el cáncer, pues persiste el desabasto de medicinas en los hospitales de Tabasco, según reportó la Asociación de Padres de Pacientes de Enfermedades Hemato-Oncológicas (APPEHOP).

También lee: Padres de niños con cáncer denuncian a Gatell por "genocidio y discriminación"

A pesar de la promesa presidencial y de las autoridades federales de Salud, en el sentido de que ya se surtirían los medicamentos oncológicos, todo resultó una falsedad.

"Esto se llama desabasto, no hay quimioterapia. Llegan a su consulta al Hospital del Niño de Tabasco", y les dicen que no hay el medicamento, denunció la organización no gubernamental (ONG).

El problema de desabasto ha sido una constante en estos tres años, pues el Laboratorio Pisa, que los producía, fue cerrado al cancelarle el gobierno el gobierno las compras. Pero las autoridades no buscaron otra opción para sustituir esa producción de medicinas.

Ni en su tierra natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer, han resuelto el desabasto de medicinas de los hospitales públicos.

Los papás de los pacientes, en su mayoría de comunidades lejanas y de escasos recursos, tienen que acudir a la APPEHOP en busca de apoyo para que les surtan las medicinas que les recetan —algunos costosos— que les expiden en los hospitales del Niño y del IMSS.

"Son niños de municipios, por ejemplo Raúl, desde Tenosique; Valentino, de Comalcalco. Y no hay su quimioterapia, les dicen regrese el jueves para ver si ya hay y poderle surtir", explica la directora de Proyectos de la ONG, la oncóloga padiatra, Silvia Cano González.

"Apoyamos con vincristina a una paciente del IMSS, que incluso ya se le había pasado una dosis", comenta la profesionista altruista.

Afortunadamente con la recolección de tapitas reciclables y donativos que hacen favor de apoyar, se sale adelante con los medicamentos cuando en sus unidades de Salud, para que tengan su tratamiento a tiempo.

Ironizó que los papás de pacientes oncológicos, "no son antisistema, ni golpistas", simplemente existe desabasto de medicinas para curar a los niños.

esc