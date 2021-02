Incidente con Barcos Caribe impactó al turismo: Apiqroo

Hay un impacto social primero por la forma en que esta empresa sale, de una otra manera le impiden seguir operando la ruta hasta que no quede concluida la investigación. Las otras navieras se quedan con el mercado, el exhorto que se les hace a petición del gobernador es que no suban sus tarifas, hay tarifas aprobadas para navieras, ellos pudieran aplicarlas, no lo van a hacer ambas se han comprometido con medios locales. Se han comprometido que no van a subir tarifas, las van a mantener”, dijo Ricalde Magaña.