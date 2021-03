Incendian camioneta de coordinador de RSP en Chetumal cuando dormía al interior

CHETUMAL.- Manuel Manzo Méndez, coordinador de campaña del partido Redes Sociales Progresistas en Othón P. Blanco, estaba en la comunidad de El Palmar, lugar donde prefirió estacionar su Ford Lincoln blanca y descansar; el humo del incendio lo despertó y alcanzó a salir a tiempo.

Manzo Méndez es coordinador del candidato José Ángel Muñoz y fue éste último quien hizo la denuncia de los hechos en su cuenta de redes sociales.

"Ya basta!!! Una más!!! Atentan contra el ing. Manuel Manzo Méndez, mi coordinador general de campaña RSP OPB. Le incendian su camioneta en la madrugada de hoy estando dentro de ella descansando en Palmar" (sic).

Ante este atentado, sólo podemos afirmar decididamente que no podrán acallar nuestras voces, que no detendrán esta iniciativa ciudadana ni intimidarnos. Demandamos al @IEQROO_oficial a la @FGEQuintanaRoo una investigación para encontrar y castigar a los responsables. pic.twitter.com/5UPBIiA6pY — José Angel Muñoz (@NoticiascnAngel) March 24, 2021

No voy a permitir que la preocupación que me causa este ataque contra el vehículo de mi Coordinador de Campaña, Ing. Manuel Manzo, me impida seguir adelante. VAMOS CON TODO

Ángel Muñoz, es un periodista, que goza de popularidad en su estado, para ganar el municipio se enfrenta a los bloques aliancistas conformado por "Va por Quintana Roo" y "Juntos Haremos Historia por Quintana Roo".