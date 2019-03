Inauguran en Torreón Plaza de la Mujer con ollas y sartenes

REDACCIÓN 08/03/2019 02:24 p.m.

El alcalde de Torreón, Coahuila, Jorge Zermeño, inauguró la Plaza de la Mujer misma que fue criticada y considerada una falta de respeto a las obras que se colocaron para adornar el espacio, publicó El Siglo de Torreón.

Las obras generaron enojo por el "mal gusto y la falta de estética" y tacto político en el Día Internacional de la Mujer.

La plaza incluye varias obras que se realizaron con piezas usadas de cocina, tales como ollas y sartenes, los cuales fueron pintados de diversos colores y agrupados para formar árboles de metal; en algunos de los sartenes se escribieron algunos poemas y testimonios de violencia de algunas víctimas.





"Me parece una falta de oficio político impresionante, realmente es el teatro del absurdo con esta administración, acaban de aprobar un manual de lenguaje inclusivo y no sexista, estamos hoy en el Día Internacional de la Mujer y salen con estas cosas... no puede ser que se pongan a develar una escultura con ollas y sartenes, que reproduce estereotipos que están tan vistos, realmente no tengo un calificativo para esto", reclamó Adriana Romo, de la Red de Mujeres en la Laguna.

"No estamos de acuerdo en que usen nuestro dinero en esas mamarrachadas", señaló.

Durante la presentación de dicha plaza, realizada durante la mañana de hoy viernes, el propio alcalde Jorge Zermeño afirmó:

"yo en lo personal no soy muy dado a celebraciones, el día del niño, el día de la madre, el día del compadre... pero hacernos notar que en este día, lo que ha venido sucediendo en el rescate de los derechos de las mujeres, tan especial, pues es un tema que por supuesto vale la pena conmemorarlo".

Respecto a las intervenciones que se presentan como dos árboles de hierro con utensilios domésticos como si se tratara de los frutos, se dijo que esto hace alusión a la cocina como símbolo de todo lo que desde ese espacio nos dan las mujeres, a pesar de que muchas veces son víctimas de violencia.

