"Impunidad cero a cualquiera que toque a una mujer": Mauricio Kuri

QUERÉTARO.- El candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional, Mauricio Kuri, asegura que buscará una paridad más justa para hombres y mujeres, en caso de ganar las elecciones el próximo seis de junio.

Durante una entrevista con La Silla Rota, Mauricio Kuri lamentó la desigualdad tan grande que se sigue viviendo entre hombre y mujeres en pleno siglo XXI, por eso, promete que durante su mandato eliminará la brecha de género y "habrá impunidad cero para cualquier hombre que toque a una mujer".

En este mismo sentido, el candidato señala la importancia de regresar las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas y se comprometió a formar un gabinete conformado mitad por hombres y mitad por mujeres.

Mauricio Kuri, originario de Orizaba, Veracruz, formó parte del sector empresarial durante años; apenas en 2015 decidió iniciar su trayectoria política cuando fue presidente municipal de Corregidora y posteriormente llegó al Senado de la República.

"No vamos a permitir que entre el crimen organizado"

Mauricio Kuri reconoce que uno de los principales problemas que acecha a nivel nacional es la seguridad. Y, en este sentido asegura que trabajará para que no entre la delincuencia de los estados con los que Querétaro colinda.

"Hay que apostarle a la seguridad física y patrimonial para que no entren la delincuencia de los estados como Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, y eso hay que hacerlo con drones de seguridad y policías más preparados; con Corregidora (municipio que gobernó de 2015 al 2018) hice un C4, por ejemplo", dice.

Además, propone hacer una policía estatal de caminos que tenga una torre de seguridad cada 50 kilómetros "para poder tener una vigilancia en todas nuestras carreteras y poder reaccionar de forma rápida".

Querétaro colinda con Celaya, considerada la ciudad más violenta del mundo según el Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas. En esta ciudad –colindante con Corregidora- se registran 109.38 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El candidato del PAN explica que, cuando fue presidente municipal, blindó la frontera con Celaya, y aseguró que hará lo mismo en caso de ser gobernador.

"En Corregidora lo que hicimos fue blindarla. El 40% de mi presupuesto lo mandé a seguridad; le aposté a policías más preparadas, módulos de seguridad, drones, un nuevo C4 y de esa forma pudimos contener la inseguridad que estaba formándose allá y por supuesto que eso lo puedo hacer en todo el estado".

"No podemos permitir que entre el crimen organizado a Querétaro" dice, y asegura que no tiene información sobre algún cartel o grupo criminal que opere actualmente en el estado.

"Eliminar la pobreza extrema"

Al ser cuestionado sobre la desigualdad que hoy vive la entidad, Mauricio Kuri asegura que trabajará para disminuir esta brecha que se vive en los 18 municipios del estado.

La pandemia dejó en Querétaro una pobreza laboral del 34.8 por ciento. Es decir, según datos del Coneval, en el primer trimestre del 2021, este porcentaje de la población ni siquiera tenía acceso a la canasta básica alimentaria.

Según el último informe del Coneval (2018) que mide la pobreza, en el estado casi el 28% de la población se encontraba en situación de pobreza; mientras que el 2% permanecía en pobreza extrema.

Ante el panorama, Kuri asegura que se tiene la posibilidad de terminar con la pobreza extrema en el estado.

"Tenemos la oportunidad de terminar la pobreza extrema en Querétaro. Ya lo dije como un compromiso de cuando termine mi sexenio, en caso de que quede yo como gobernador: eliminar la pobreza extrema en el estado", asegura.

Como propuesta, el candidato asegura que la desigualdad se baja con educación y logrando conectar todos los municipios del estado.

"Haciendo un apoyo con empresas, con una asociación pública-privada para poder traer fibra óptica a toda la zona metropolitana, pero con el compromiso de que estas empresas lleven fibra óptica y lleven conectividad a todos los rincones del estado. Desde Landa de Matamoros hasta Arroyo Seco y San Joaquín".

Según sus datos, en Querétaro hay un analfabetismo digital pues, aunque el 99 por ciento de las casas tienen luz eléctrica, únicamente el 64 tiene la posibilidad de tener una conexión a internet.

"Hay una gran cantidad de de comunidades que están muy alejadas, por eso se tiene que hacer una asociación pública y privada para que, a aquellos que se les dé una concesión en la zona metropolitana, ya sea en Corregidora, El Marqués, Querétaro o Huimilpan, o Tequisquiapan y San Juan del Rio, que con esa concesión que les demos, su compromiso sea llevar internet a los demás municipios del estado".

"Ganando las elecciones nos quitamos todas las camisas de cualquier partido"

Para el candidato que busca llegar con las siglas del PAN, una vez como gobernador, buscará hacer alianzas con todos los presidentes municipales del estado, sean del partido que sean.

"Ganando las elecciones nos quitamos todas las camisas de cualquier partido y nos ponemos la camiseta de Querétaro y de México", señala.

Asegura que lo que menos necesita el país es la polarización y la división que no ha llevado a ningún lado. Aunque por otro lado asegura que el PAN en Querétaro "lo ha hecho bien" y criticó la estrategia de los gobiernos de Morena en otros estados.

"El gobierno de Morena en otros estados no quiere, no puede y no sabe gobernar. Nosotros, a diferencia de cualquier partido, llegamos muy sólidos Tenemos la oportunidad de tener un carro completo en todo el estado", concluye.

esc