Impugna PAN triunfo de alcalde electo sin partido en Sonora

El PAN impugnó el triunfo de Edgar Palomino, un ciudadano que no apareció en las boletas electorales, pero que pobladores decidieron que fuera su alcalde en Cucurpe. Fotos Especiales

HERMOSILLO.- El Partido Acción Nacional (PAN) impugnó ante el Tribunal Estatal Electoral de Sonora (IEE) la elección en el municipio de Cucurpe donde se dio como ganador de la contienda a Edgar Palomino Ayón, un ciudadano que no apareció en las boletas electorales, pero que los pobladores escribieron su nombre en el recuadro en blanco.

También lee PAN le cerró las puertas; Morena, PT y PES lo traicionaron: alcalde electo en Sonora

El pasado domingo, el representante del PAN en el Instituto Estatal Electoral interpuso el documento al TEE con el fin de que se revoque la constancia de mayoría entregada al joven de 34 años como alcalde electo de Cucurpe, para que, a su vez, le sea entregada la suya al candidato blanquiazul, quien recibió la mayoría de votos entre los candidatos registrados.

"Debe ordenarse a la autoridad denominada Consejo Municipal Electoral que reexpida de forma correcta el acta de validez y constancia de mayoría como debió haberse otorgado, en principio, a la planilla del Ayuntamiento de Cucurpe, Sonora; y como no lo hizo su actuar fue nulo de pleno derecho", expone el documento en poder de La Silla Rota.

Es decir, las razones que plantea el PAN es que Edgar Palomino no se registró en tiempo y forma como candidato oficial a la alcaldía de Cucurpe, un pequeño pueblo ubicado en la zona norte de Sonora, y por lo tanto no era elegible al no encontrarse su nombre en la boleta electoral.

El proceso y sus resultados no pueden considerarse aptos constitucionalmente, pues con el error de fondo cometido dejaron de lado a la planilla del PAN al Ayuntamiento de Cucurpe, quienes obtuvieron los votos válidos, quienes obtuvieron los votos válidos de forma mayoritaria

Además, señalan que el hecho de que los habitantes de Cucurpe escribieran el nombre de Edgar Palomino en el recuadro en blanco era una manera de hacer valer su libertad de expresión y no de votar como sí lo hicieron con el abanderado del PAN, quien había obtenido la mayoría de los votos entre los candidatos registrados.

Cabe recordar que el candidato del partido blanquiazul, Manuel Francisco Villa Paredes, registró un total de 288 votos, mientras que los votos de los ciudadanos que escribieron el nombre de Edgar Palomino fueron 324.

Por esa razón, los integrantes del Consejo Municipal Electoral de este municipio decidieron otorgar la constancia de mayoría a Palomino, oficialmente alcalde electo.

"AL PAN NO LE IMPORTA LA VOZ DEL PUEBLO"

Por su parte, ante la impugnación, Edgar Palomino aseguró que el PAN no quiere respetar la decisión que ya tomaron los habitantes de Cucurpe, quienes lo eligieron a él como alcalde electo.

También acusó a este partido de querer imponer a sus candidatos, como lo ha hecho en los últimos 15 años que ha gobernado el municipio.

No le importa la voz del pueblo y quiere imponer a sus candidatos, así exhibe la forma de gobierno que ha hecho durante 15 años en Cucurpe, un partido cupular a la orden de la riqueza de unos cuantos y no del lado del pueblo, no le importa la democracia ejercida por los ciudadanos

Edgar Palomino afirmó que él también dará la pelea y no permitirá que el partido se quede con la alcaldía, que él legítimamente ganó con los votos de los ciudadanos.





rst