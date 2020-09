Impera desgobierno en Villahermosa; alcalde de Morena va por más deuda

VILLAHERMOSA.- El derroche y la deficiente administración del erario dejó sin liquidez al Ayuntamiento, por lo que el alcalde de esta capital, Evaristo Hernández Cruz, de Morena, recurrirá a un préstamo bancario para cubrir salarios y prestaciones de fin de año.

De igual forma, para dotar de alumbrado público a la ciudad, Villas y Rancherías, pretende recurrir al endeudamiento mediante una Asociación Pública Privada (APP), donde alguna empresa financie ese programa y lo cobre a plazos directamente de las participaciones federales asignadas al municipio.

Asociaciones civiles y partidos políticos criticaron y calificaron al edil morenista de "irresponsable" por dejar vacías las arcas municipales al sobrepasarse en gastos y ahora recurrir al endeudamiento del municipio, a pesar de tener un presupuesto anual de más de tres mil millones de pesos.

Evaristo Hernández Cruz, quien por segunda ocasión es alcalde -la primera vez como militante del PRI- argumenta que se registró un escaso "flujo de efectivo por la baja recaudación resultado de la pandemia por covid-19", y por ello contratará un crédito bancario de 130 millones de pesos "a fin de solventar insuficiencias de liquidez de carácter temporal".

Inicialmente pretendía contratar una deuda por 150 millones de pesos, como lo propuso al cabildo.

Desde el año pasado, el edil de Morena empezó a empeñar financieramente al Ayuntamiento, al endeudar al municipio del Centro, con BBVA Bancomer, con un crédito simple otorgado en octubre pasado, por 140 millones de pesos para una supuesta "inversión pública productiva".

La deuda, pagadera a cinco años con una tasa de 7.86 por ciento, afectó los recursos que le corresponden al municipio del Fondo General de Participaciones, con lo que esa partida que recibe anualmente quedó afectada en un ocho por ciento, según precisó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

DERROCHE DEL MORENISTA EN TIERRA DE AMLO

El alcalde de Morena es criticado por su falta de austeridad, pues se ha dedicado a regalar 100 operaciones quirúrgicas de baypass gástrico, donar bicicletas y derrochar casi 30 millones de pesos en su promoción personal en radio y televisión, principalmente. Además, devenga un salario similar al del presidente de la República.

El año pasado, incluso, fue encarado por ciudadanos de Villahermosa que le cuestionaron el programa "Alberca en Tu Colonia", donde colocó toboganes en el centro de la ciudad, cuya renta fue por diez millones de pesos, en lugar de resolver la carencia de agua potable y las calles destrozadas. Su respuesta ante los reclamos fue: "el presidente municipal soy yo".

Tres años antes, en las elecciones del 2016, Evaristo Hernández pretendió ser alcalde por el PRI, pero perdió ante su adversario del PRD. En esos comicios contendió también el morenista y hoy director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, en cuya campaña estuvo el entonces dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó de "corrupto" a su ahora correligionario.

El alcalde por Morena gana un salario liquido mensual de 104 mil pesos mensuales, y en diciembre pasado cobró como "Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda", 406 mil 870 pesos, y remuneración neta de 354 mil 472 pesos.

Según la página de Transparencia del Ayuntamiento, en sueldo de "confianza" es relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros.

Como "estimulo por desempeño", el alcalde de Morena recibe 17,734 pesos mensuales, bono de "productividad" por 5 mil 305 pesos mensuales, bono de "riesgo" por mil 902 pesos mensuales, entre otros.

En una encuesta de junio pasado, efectuada por la consulta Mitofosky para conocer la aprobación ciudadana a los alcaldes de las cien ciudades más importantes del país, Evaristo Hernández Cruz quedó en el lugar 93, con una reprobación mayoritaria del 75.7 por ciento. Sólo 24.3 por ciento le aprobó su desempeño.

Un trimestre antes, sólo 14.3 por ciento de la población había aprobado su trabajo al frente del municipio, cuya cabecera es la capital Villahermosa.

ENDEUDARÁ AL MUNICIPIO TAMBIEN CON APP

El alcalde del municipio de Centro no sólo se empecina en endeudar con bancos al municipio, sino también, ahora, mediante la Asociación Público Privada (APP), pretende comprar e instalar luminarias para el alumbrado público.

Esta semana, el Ayuntamiento que preside publicó en el Periódico Oficial del estado de Tabasco, su interés en recibir propuestas de Asociaciones Publico Privada (APP) para mejorar el servicio de alumbrado público en las comunidades y colonias del municipio, según se lee en el acuerdo.

La asociación civil Santo Tomás, que tienen trabajos de investigación en Transparencia, considera que con la APP "se contraerían compromisos de pagos con terceros por varios años, que en términos prácticos es deuda que contraerá el ayuntamiento".

La publicación oficial sólo es un trámite, pues es un hecho que el alcalde tiene apalabrado y acordado con el empresario beneficiado, quien de manera "espontánea" le presentará a Evaristo Hernández Cruz, el proyecto del negocio para instalar alumbrado público.

Ya tiene acordado entregar al empresario la colocación de manera "fiada" de miles de lámparas –aunque aún se ignora costos y cantidad de luminarias-, que el Ayuntamiento le pagaría a plazos y con sus respectivos intereses.

José Manuel Arias Rodríguez, de Santo Tomás A.C. cuestiona que el acalde de Morena, prefirió realizar negocios privados, en lugar de acordar con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), que cuenta, a menores costos, con proyectos para la modernización de instalaciones, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, con el ahorro y la eficiencia energética que contribuya a la conservación de los recursos naturales no renovables, al aprovechamiento sustentable de la energía y la disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Ya es una costumbre que quienes llegan de alcaldes anuncian inversiones en alumbrado público, como el propio Evaristo Hernández Cruz, cuando ocupó ese cargo la primera vez – 2007-2009-, igual su antecesor, el perredista Gerardo Gaudiano, quien gastó supuestamente 200 millones de pesos para el alumbrado público del municipio de Centro, aunque más de las dos terceras partes de las colonias y Rancherías viven en penumbras por las noches.

El pasado 23 de septiembre, el ayuntamiento de Centro publicó en el Periódico Oficial de Tabasco su interés de recibir "propuestas no solicitadas "en temas de alumbrado público y suministro de energía.

En el documento publicado, el Cabildo señala que el gobierno municipal tiene como uno de sus objetivos garantizar la cobertura de servicio de alumbrado público, así como gestionar la electrificación en zonas del municipio que aún carecen de este servicio básico y señala que es necesario "modernizar el alumbrado público ya que los equipos instalados son ineficientes".

El municipio hizo público su interés en recibir propuestas para un proyecto de APP consistente en la modernización del alumbrado en la Ciudad de Villahermosa, fraccionamientos y área rural.

La publicación señala que el ayuntamiento estará recibiendo propuestas de terceros del 25 al 30 de septiembre y solo analizara las que reúnan los requisitos de ley para ser consideradas como una APP.

La asociación civil destaca que ""resulta un tanto extraño, ya que el artículo 37 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios cita que en los casos de propuestas de proyectos de asociación público privada no solicitados, deben cumplir con la presentación de una estudio preliminar de factibilidad.



Son estudios que no se elaboran en dos días como es el tiempo que transcurrirá entre la publicación del interés del Ayuntamiento y la fecha para recepcionar propuestas

En caso de cumplirse todas las formalidades para una APP, el costo del proyecto se manejara como deuda y deberá ser inscrita en el Padrón de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. De esta forma el Ayuntamiento comprometerá sus participaciones municipales para que en vez de pagárseles al Municipio, la Secretaria de Finanzas del estado las pague a la empresa financiadora de la APP.

Con estas prestamos adicionales, la deuda del municipio superara los 500 millones de pesos.

LAS FRIVOLIDADES DEL ALCALDE DE MORENA

Para el presidente del Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto Romero del Valle, el alcalde no ha resuelto los problemas de servicios públicos del municipio. Los recursos deberían destinarse a garantizar los servicios mu­nicipales, como el agua potable y la recolección de basura, necesarios en el marco de la pandemia

Acusa que el erario municipal se ha mal invertido en acciones que no son de benefi­cio colectivo. "Los préstamos demuestran la frivolidad, con la que han estado administrando el municipio de Centro".

Ahora que se acerca el pago de los aguinaldos, "ya se dieron cuenta que estuvieron gastando en exceso y que gastaron más de lo que tenían, el alcalde de Centro se ha caracterizado por utilizar los recursos del municipio para gastarlo en frivolidades", reiteró.

Romero del Valle recordó que el alcalde gastó 10 millones 500 mil pesos para la compra de tres revolvedoras, 7.5 millones de pesos para financiar cirugías de bypass gástrico gratuitas para 100 personas, 280 mil pesos en la adquisición de túneles sanitizantes y más recientemente un millón 233 mil 239 pesos para 400 bicicletas que se donaron a burócratas, que difícilmente las utilizarán pues Villahermosa carece de ciclovías.

A este "derroche" se suma una partida de 35 millones 629 mil 867 pesos para publicitar su imagen, denominada "Comunicación Abierta con el Pueblo".

DESDE EL INICIO, EDIL CAYÓ EN IRREGULARIDADES

En el caso del acalde morenista , Evaristo Hernández Cruz, desde que asumió el cargo en octubre pasado del 2018, empezó su desempeño con cuestionamientos en el manejo de los recursos del Ayuntamiento, pues en el primer trimestre se le realizó la primera observación de 43 millones de pesos a su cuenta pública de ese lapso del 2018.

El Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE), dictaminó que al realizar la verificación física de la Recicladora de Carpeta Asfáltica con Precalentador (DRAGÓN), se constató que "no se encontraba dando el servicio".

Mediante Acta Circunstanciada de fecha 7 de junio de 2019, el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, hermano del director general del INSABI, argumentó que no se estaba en Villahermosa, sino en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, desde el mes de noviembre de 2018. Allá estaba ese equipo por motivos de Servicio de Reparación y Reemplazo de piezas.

No se pudo realizar la verificación ya que no se encontró físicamente el bien a verificar y únicamente entregó copia fotostática de Acta de Entrega-Recepción de Equipo, firmada únicamente entre el Director de Obras Adolfo Alberto Ferrer Aguilar y por parte del Proyectos y construcciones LIEF S.A. de C.V. Juan Carlos Elizande Yañez, "no encontrando anexo ningún documento sustentado para constatar que efectivamente la persona que recibe el bien sea un personal oficial comisionado por parte de la empresa y que se responsabilice por la entrega del equipo".

El documento de entrega recepción no contenía nombre y firma de testigos presentes para la entrega del bien, por lo que se considera un documento interno y no un documento legalmente jurídico ante cualquier inconsistencia que se presentara.

Cuando se procedió a la verificación física quedo asentado en acta circunstanciada que tanto la recicladora de carpeta asfáltica con precalentador ("Dragón"), se encontraban en reparación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por motivos de reparación y reemplazo de piezas, pero nunca manifestaron que se trataba solo de una parte del "Dragón" y que posteriormente enviarían a reparación la otra parte del equipo.



"La justificación no es procedente hasta en tanto se encuentre el bien en poder del ayuntamiento y esté en funcionamiento, por lo que no justifica el importe de 43 millones 744 mil pesos, razón por la cual la observación no se solventa", dictaminó el OSFE.

EN MORENA EVARISTO SE VOLVIÓ HONESTO

El 26 de febrero de 2016, el presidente nacional de Morena era Andrés Manuel López Obrador y dio la bienvenida como su nuevo correligionario al expriista Evaristo Hernández Cruz, a quien en el pasado proceso electoral había acusado de "corrupto".

El neomorenista quien renunció al PRI luego de 37 años de militancia, y anunció que se sumaba al proyecto de Morena, en una entrevista radiofónica, narró que se previamente se había reunido con López Obrador en Oaxaca, donde pactaron su ingreso a Morena.

Y cuestionado sobre la acusación de "corrupto" que le hizo el exjefe de Gobierno, Hernández Cruz respondió que todo se debió "al calor del discurso" y que no se sentía ofendido.

Al calor del discurso uno se enciende y hay veces que uno dice cosas que no quiere decir. No me siento ofendido, no tengo la piel tan sensible

Al respecto, también López Obrador fue entrevistado posteriormente por reporteros, quienes le preguntaron si el exalcalde había dejado de ser corrupto, y respondió que, al momento de salir del PRI, Evaristo "se limpió".